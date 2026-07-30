Morenistas llaman a fortalecer la unidad en Coyoacán

Afirman que la soberanía nacional se sustenta en la unidad Screenshot

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, encabezó una Asamblea por la Soberanía Nacional y la Unidad en la alcaldía Coyoacán, donde hizo un llamado a fortalecer la unidad del movimiento y respaldar las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, realizado el pasado 25 de julio, Castillo Juárez sostuvo que la soberanía nacional se sustenta en la fuerza, la unidad y la coordinación del pueblo, por lo que convocó a cerrar filas en torno a las estrategias orientadas a fortalecer el desarrollo económico, alimentario y energético del país.

Durante la reunión estuvieron presentes legisladores, dirigentes, liderazgos comunitarios y habitantes de distintas colonias, pueblos y barrios de Coyoacán.

En su intervención, el militante Faruk Miguel Take coincidió en la necesidad de mantener la unidad del movimiento y respaldar el proyecto de nación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Coincidimos con Laura Itzel y con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en que la unidad es indispensable para seguir avanzando. En Coyoacán vamos juntos, sin protagonismos y con una sola prioridad: trabajar cerca de la gente y atender las necesidades de nuestras comunidades”, afirmó.

Durante la asamblea, vecinos y representantes territoriales de zonas como Pedregal de Santo Domingo, los Culhuacanes y Ruiz Cortines plantearon la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre autoridades y ciudadanía, así como fortalecer la organización comunitaria.

Los participantes señalaron que el trabajo político debe mantenerse de forma permanente mediante recorridos, asambleas informativas y encuentros directos con la población para conocer las problemáticas de cada colonia y dar seguimiento a sus demandas.

El encuentro concluyó con el compromiso de impulsar una agenda común en Coyoacán basada en la unidad, la coordinación y el trabajo territorial para acompañar las políticas del Gobierno de México y fortalecer la participación ciudadana en la demarcación.