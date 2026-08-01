Atizapán refuerza operativos de seguridad con apoyo de fuerzas estatales y federales

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Atizapán informó que mantiene y fortalece los operativos permanentes de vigilancia en coordinación con la Policía Estatal y la Guardia Nacional, con el propósito de reforzar la seguridad y prevenir la comisión de delitos en el municipio.

Las acciones se realizan por instrucción del presidente municipal, Emilio Salas Perea, y contemplan recorridos preventivos, patrullajes estratégicos y labores de vigilancia en distintos sectores de la demarcación.

De acuerdo con las autoridades municipales, estos operativos buscan incrementar la presencia de los cuerpos de seguridad en calles y colonias, atender de manera oportuna los reportes de la ciudadanía y preservar el orden público.

La Dirección de Seguridad Pública señaló que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno permite fortalecer las estrategias de prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

Asimismo, destacó que la participación conjunta de la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional contribuye a generar mayores condiciones de seguridad para las familias del municipio.

El gobierno municipal reiteró que los recorridos de vigilancia continuarán de manera permanente como parte de las acciones encaminadas a proteger a la ciudadanía y mantener la tranquilidad en las comunidades.

Las autoridades aseguraron que seguirán trabajando con un enfoque de cercanía y coordinación institucional para reforzar la seguridad y atender las necesidades de las y los habitantes de Atizapán.