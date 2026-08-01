Parque Lineal de Lomas de San Andrés Atenco fortalece espacios públicos en Tlalnepantla

Tlalnepantla destacó el funcionamiento del Parque Lineal ubicado en la colonia Lomas de San Andrés Atenco, un espacio público que busca ofrecer a la ciudadanía un lugar seguro para la recreación, la convivencia familiar y la práctica de actividades al aire libre.

Las autoridades municipales señalaron que este parque cuenta con áreas verdes, iluminación y espacios diseñados para que habitantes de todas las edades puedan caminar, ejercitarse o disfrutar de momentos de esparcimiento en un entorno más seguro.

El gobierno local indicó que la recuperación y mantenimiento de espacios públicos forma parte de las acciones para mejorar la imagen urbana y brindar a las familias lugares adecuados para la convivencia.

Asimismo, destacó que el Parque Lineal representa un punto de encuentro para los vecinos de la zona, al ofrecer condiciones que favorecen la movilidad peatonal y el uso cotidiano del espacio público.

El Ayuntamiento de Tlalnepantla busca fortalecer la infraestructura urbana y promover entornos más seguros y accesibles para la población, como parte de las estrategias para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.