Azucena Cisneros supervisa recolección nocturna de basura en Taxalpa

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, realizó un recorrido nocturno por la parte alta de Taxalpa para supervisar las rutas de recolección de basura y verificar que el servicio se brindara de manera eficiente a la población.

Durante la visita, la alcaldesa recorrió distintos puntos de la comunidad junto con personal del área de servicios públicos, donde constató el funcionamiento de las unidades encargadas de la recolección de residuos sólidos.

Además de supervisar las labores, Cisneros Coss dialogó con vecinas y vecinos de la zona para escuchar de primera mano sus inquietudes y conocer las necesidades relacionadas con el servicio de limpieza.

El gobierno municipal informó que este tipo de recorridos forman parte de la estrategia de trabajo en territorio que impulsa la administración local para mantener un contacto directo con la ciudadanía y dar seguimiento a los servicios públicos.

Las autoridades señalaron que la supervisión permitió verificar que las rutas nocturnas se desarrollaran conforme a lo programado, con el objetivo de brindar una atención oportuna a las colonias de la parte alta de Taxalpa.

El Ayuntamiento de Ecatepec reiteró que continuará realizando recorridos en distintas comunidades para evaluar el funcionamiento de los servicios municipales y atender de manera directa las solicitudes de la población.

El gobierno encabezado por Azucena Cisneros busca fortalecer la prestación de los servicios públicos y mantener una presencia constante en las colonias del municipio, priorizando el contacto directo con los habitantes para conocer y atender sus necesidades.