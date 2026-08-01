Huixquilucan anuncia Jornada Notarial 2026 con descuentos en trámites de vivienda

El Gobierno de Huixquilucan invitó a la ciudadanía a participar en la Jornada Notarial 2026, programa que ofrecerá descuentos en el pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y en honorarios notariales, con el objetivo de facilitar la regularización del patrimonio de las familias.

La jornada estará vigente del 3 de agosto al 30 de noviembre de 2026, periodo durante el cual las personas interesadas podrán acceder a los beneficios establecidos para diversos trámites notariales, sujetos a las restricciones y requisitos correspondientes.

Huixquilucan anuncia Jornada Notarial 2026 con descuentos en trámites de vivienda

De acuerdo con la convocatoria, los descuentos buscan apoyar a los propietarios en la formalización de operaciones relacionadas con sus bienes inmuebles, brindando mayor certeza jurídica sobre su patrimonio.

Las autoridades informaron que la atención se ofrecerá en las Oficinas de Jesús del Monte y en el Centro Administrativo Huixquilucan, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Asimismo, las personas que requieran información adicional o deseen conocer los requisitos para acceder al programa podrán comunicarse al teléfono 55 5291 3314, extensiones 3114 y 1067.

La Jornada Notarial 2026 se realiza en coordinación con el Colegio de Notarios del Estado de México y forma parte de las acciones para facilitar a la población el acceso a trámites legales relacionados con la propiedad de sus viviendas y otros inmuebles.