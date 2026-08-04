Aceleran construcción de tres nuevas líneas de Cablebús; beneficiarán a más de 200 mil personas al día

Línea 3 del Cablebús Línea 3 del Cablebús (La Crónica de Hoy)

Las tres nuevas líneas del Cablebús que construye el Gobierno de la Ciudad de México registran un avance cercano al 20 por ciento y, una vez concluidas, permitirán transportar diariamente a más de 200 mil personas en cinco alcaldías de la capital, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El proyecto representa una inversión superior a los 17 mil millones de pesos e incluye la construcción de casi 40 kilómetros de recorrido, alrededor de 30 estaciones y 235 postes, con el propósito de mejorar la movilidad de habitantes de las zonas altas y de difícil acceso de la ciudad.

Clara Brugada informó que las obras ya se encuentran en ejecución y que la meta es alcanzar un avance del 40 por ciento al cierre de este año.

Las tres líneas beneficiarán a cerca de 150 colonias y pueblos originarios, además de reducir significativamente los tiempos de traslado para miles de personas.

La mandataria destacó que se trata de una de las obras de movilidad más importantes de su administración y aseguró que el proyecto ya superó la etapa de planeación.

“Hoy, las tres nuevas líneas de Cablebús ya no son un proyecto en el papel, son obras en marcha”, afirmó.

Las autoridades precisaron que los trabajos incluyen obra civil y electromecánica, además de la construcción de más de 100 mil metros cuadrados de infraestructura.

L4 reducirá a la mitad los tiempos de traslado

La Línea 4 conectará la zona de Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan, con la estación Universidad del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El recorrido tendrá más de 11 kilómetros y nueve estaciones, beneficiando directamente a más de 55 colonias y pueblos originarios.

Esta línea permitirá disminuir los tiempos de traslado de aproximadamente 70 a 35 minutos, lo que representa una reducción cercana al 50 por ciento.

Además, las autoridades estiman que evitará la emisión anual de 23 mil 725 toneladas de dióxido de carbono equivalente, como parte de los beneficios ambientales asociados al sistema de transporte eléctrico.

Al respecto, Clara Brugada destacó que esta obra cuenta con financiamiento del Gobierno federal y agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es una obra que tiene un beneficio económico, un beneficio en la movilidad, en la justicia territorial y también en lo ambiental”, expresó.

L5 será la más larga del mundo

La Línea 5, de acuerdo con el Gobierno capitalino, será el Cablebús más largo del mundo.

Tendrá una longitud cercana a los 16 kilómetros y contará con 12 estaciones que comunicarán las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.

El recorrido iniciará en la estación Mixcoac del Metro y llegará hasta la zona conocida como El Tanque, desde donde partirán dos ramales para conectar con Lomas de la Era y el pueblo originario de San Bartolo Ameyalco.

La administración capitalina explicó que esta infraestructura permitirá acercar a miles de habitantes de comunidades ubicadas en zonas de difícil acceso a la red de transporte masivo de la ciudad.

“Estas importantes obras van a beneficiar a casi 150 colonias y pueblos originarios... lugares que tampoco habían contado con un transporte público eficiente, rápido, cómodo y seguro”, sostuvo Clara Brugada, quien destacó que muchas de estas comunidades históricamente han enfrentado largos tiempos de traslado debido a la complicada topografía y a la limitada oferta de transporte público.

L6 conectará Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco

La tercera obra corresponde a la Línea 6, que enlazará las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, ampliando la cobertura del sistema de transporte por cable hacia el sur de la ciudad.

Este proyecto busca mejorar la conectividad de comunidades que actualmente requieren largos desplazamientos para acceder al Metro y otros sistemas de transporte.

En conjunto, las tres líneas recorrerán cinco alcaldías y fortalecerán la integración territorial de zonas periféricas con los principales corredores de movilidad de la capital.

El Gobierno capitalino destacó que el Cablebús se ha consolidado como una alternativa para reducir tiempos de traslado, mejorar la accesibilidad y disminuir emisiones contaminantes.

Las obras contemplan tanto la instalación de torres y cimentaciones como el montaje de los sistemas electromecánicos que permitirán la operación de los teleféricos.

Avances y beneficios sociales

Los integrantes del gabinete relacionados con el proyecto, el Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto y Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, detallaron los avances técnicos de las obras y las acciones que actualmente se desarrollan en los distintos frentes de construcción, y explicaron que actualmente se realizan trabajos de cimentación, colocación de torres e instalación de componentes electromecánicos en las tres líneas, actividades que se ejecutan de manera simultánea.

Clara Brugada subrayó que el objetivo es llevar infraestructura de transporte a comunidades históricamente rezagadas.

“Estamos haciendo una inversión muy importante, de más de 17 mil millones de pesos”, afirmó la mandataria al presentar el proyecto.

Añadió que el propósito es acercar oportunidades a las zonas donde durante décadas la movilidad ha representado una desventaja para la población.

“Van a beneficiar a más de 200 mil personas todos los días; en especial a quienes viven en las partes altas, periféricas, alejadas, quienes tradicionalmente han sufrido largos traslados y escasez de alternativas en el transporte”, señaló.

La jefa de Gobierno reiteró que la construcción de las líneas 4, 5 y 6 constituye una de las principales apuestas de infraestructura de la administración capitalina y aseguró que el avance actual permitirá continuar con el calendario previsto para que los trabajos sigan desarrollándose durante los próximos meses.

Cabe mencionar que la red del Cablebús es un sistema que el gobierno local considera estratégico para conectar comunidades ubicadas en zonas de alta complejidad geográfica, reducir tiempos de traslado, disminuir emisiones contaminantes y fortalecer la movilidad en áreas con limitada cobertura de transporte público.