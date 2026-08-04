Vinculan a proceso a Virginia “N” y a su cómplice, despojadoras de inmueble en la Del Valle

Detenidas Diana "N" y Virginia "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Virginia “N” y a Diana “N”, presuntas invasoras de una propiedad en la calle Cerrada Matías Romero número 18, en la colonia Del Valle, de la alcaldía Benito Juárez.

Por lo tanto, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes aportados por el Ministerio Público para continuar la investigación en su contra por el delito de despojo agravado.

En la audiencia en los juzgados de Doctor Lavista, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la defensa de Dane, la víctima, reunirá más datos de prueba, con la finalidad de que Virginia “N” y Diana “N” reciban una sentencia condenatoria.

También fue ratificada la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que deberán de continuar su proceso penal dentro del penal de Santa Marta Acatitla.

El abogado de Dane, Luis Jiménez, dio a conocer que la defensa de las presuntas criminales se limitó a argumentar que las mujeres no cometieron algún delito, aún con las videograbaciones de las cámaras de vigilancia que demuestran cuando Virginia y su hija ingresaron al inmueble de manera ilegal.

Las imputadas no presentaron documentación en la que se justifique que ellas tenían posesión del inmueble.

Al término de la audiencia, Dane compartió que la decisión del juez por vincular a proceso a Virginia “N” y a Diana “N” representa un avance en la búsqueda de justicia en su caso.

“Creo que vamos por buen camino. Ahorita está en investigación — el inmueble — todavía va a tardar — la devolución — porque son dos meses que van a estar recabando información”, declaró.

En la audiencia del pasado 30 de junio, el Ministerio Público explicó que Virginia “N” y Diana “N” conforman una célula dedicada al despojo de inmuebles en zonas de alta plusvalía en la Ciudad de México. Detallaron que cuando los propietarios dejan sus hogares por varios días al salir de vacaciones, estas presuntas criminales ingresan, cambian las cerraduras, la apariencia de la vivienda y roban los muebles, para después exhibir un falso registro de compraventa del inmueble.

De acuerdo con Dane, Virginia “N” ingresó a la propiedad y rápidamente cambió las cerraduras de la vivienda. Cuando las videocámaras de vigilancia captaron la entrada de la invasora, las derribó.

Virginia “N” es mediadora certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La noche del pasado 29 de julio, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Virginia “N” y a Diana “N” y las aprehendieron en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedaron a disposición de un juez de control.

Conforme al Registro Nacional de Detenciones, Virginia “N” y Diana “N” fueron capturadas al interior del restaurante Toks, ubicado entre las calles Doctor Liceaga y Doctor Lavista.

El 21 de julio de 2026, Dane recibió alertas del sistema de seguridad instalado en el inmueble, ubicado en Cerrada de Matías Romero número 18, y detectó la presencia de personas en su interior. De acuerdo con las indagatorias, las invasoras habrían ingresado y ocupado la propiedad.

Para esclarecer los hechos y tras un bloqueo realizado por la víctima y otros vecinos, personal ministerial recabó entrevistas de la denunciante y nueve testigos, analizó videograbaciones, realizó inspecciones e incorporó dictámenes periciales, entre ellos uno en materia de cerrajería. Con estos datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión contra ambas mujeres.

Además, el 25 de julio la Fiscalía aseguró el inmueble para preservarlo y evitar que se agravara la afectación. El 28 de julio, un juez de control ratificó la medida.

Las autoridades detallaron que esta investigación forma parte del seguimiento integral a los posibles despojos denunciados en la colonia Del Valle, donde durante 2026 se han iniciado 30 indagatorias. Hacia esta situación, agregó la Fiscalía, un equipo especializado analiza la información de estos casos para identificar coincidencias en las formas de operación, posibles vínculos entre los hechos y a todas las personas que pudieran estar involucradas.

La detención de las presuntas invasoras ocurrió horas después de una reunión que tuvieron los afectados con la fiscal capitalina, Bertha Alcalde y con el secretario de Gobierno del a Ciudad de México, César Cravioto, encuentro en el que exigieron el arresto de Virginia “N” y que de inmediato se judicialicen los más de 100 casos que fueron expuestos en la junta con las autoridades.