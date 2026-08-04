Monte de Piedad manda estos correos a sus clientes: ofrece beneficios económicos y da avances de la huelga

Huelga Monte de Piedad El conflicto, que ha provocado durante 10 meses la incertidumbre de los usuarios, aún continúa en las sucursales de la institución en todo territorio nacional. (Cuartoscuro y especial)

El Nacional Monte de Piedad envió una serie de correos electrónicos a sus clientes para informar sobre las medidas implementadas durante la suspensión temporal de sus servicios presenciales, incluyendo apoyos económicos, derivada de la huelga que mantiene cerradas la mayoría de sus sucursales.

En los mensajes, la institución, cuyo paro ha provocado incertidumbre y enojo de miles de usuarios, anunció un beneficio económico para quienes paguen su refrendo y reiteró cuáles son sus canales oficiales para evitar fraudes.

Monte de Piedad ofrece una bonificación por el pago de refrendos

En uno de los correos, revisado por CRÓNICA, el Nacional Monte de Piedad informó que los clientes que realicen el pago de su refrendo o desempeñodurante el periodo de suspensión recibirán una bonificación en Dinero Monte.

La institución explicó que el monto corresponderá a la diferencia entre la tasa de interés mensual contratada y una tasa especial del 3.5% mensual.

Como ejemplo, detalló el siguiente caso:

Préstamo de 1,000 pesos .

. Tasa de interés mensual contratada de 5% .

. Pago por refrendo de 250 pesos .

. Bonificación de 75 pesos en Dinero Monte.

El dinero abonado, de acuerdo a la institución, podrá utilizarse en futuros refrendos una vez que el servicio del Nacional Monte de Piedad sea restablecido.

Huelga Monte de Piedad La institución, que lleva 10 meses en paro, ofreció distintos beneficios a sus clientes. (Especial)

¿Cuándo se deposita la bonificación del Monte de Piedad?

De acuerdo con uno de los correos enviados a los clientes, revisado por CRÓNICA, el abono en Dinero Monte se realizará cinco días hábiles después del pago del refrendo o desempeño.

El beneficio permanecerá disponible para utilizarse cuando la institución reanude sus operaciones habituales.

Nacional Monte de Piedad informa sobre la huelga

En el mensaje, el Monte de Piedad señaló que la bonificación aplica durante la suspensión temporal del servicio, por lo que reconoció que la contingencia laboral continúa.

También recordó que los clientes pueden realizar sus pagos mediante los siguientes canales oficiales:

MiMonte App.

MiMonte Web.

Transferencia SPEI.

Tiendas OXXO.

Banamex.

Monte de Piedad alerta sobre posibles fraudes

La institución aprovechó el correo para advertir a sus clientes sobre intentos de fraude relacionados con la contingencia.

Indicó que los mensajes enviados desde direcciones con dominios comerciales como @gmail.com, @hotmail.com, @yahoo.com o @outlook.com podrían no ser oficiales.

Asimismo, recordó que:

Nunca solicitará depósitos a nombre de personas físicas o empresas distintas al Nacional Monte de Piedad.

No pedirá datos personales ni información de cuentas bancarias por correo electrónico.

Los clientes pueden comunicarse a los teléfonos 55 2629 2790 y 55 8890 9717, así como al correo servicioaclientes@montepiedad.com.mx, para resolver cualquier duda.

El Monte de Piedad informó a sus clientes, en los referidos correos, sobre el beneficio económico disponible durante la suspensión de actividades y reiteró las medidas de seguridad para evitar fraudes, además de confirmar que continúa trabajando con servicios alternos en tanto se restablecen sus operaciones.

Huelga Monte de Piedad La institución alertó a sus miles de usuarios que eviten ser defraudados o estafados. (Especial)

¿Cómo y cuándo comenzó la huelga del Nacional Monte de Piedad?

La huelga del Nacional Monte de Piedad comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores colocó las banderas rojinegras en más de 300 sucursales del país tras no alcanzar un acuerdo con la administración durante la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.

El sindicato argumentó que el paro respondió a presuntas violaciones al contrato, incumplimientos del convenio firmado en 2024, modificaciones a las condiciones laborales, jornadas de trabajo, prestaciones y otros derechos de los trabajadores.

La institución, por su parte, ha sostenido que buscaba actualizar diversos esquemas laborales y ha defendido sus acciones en los tribunales.

Desde entonces, ambas partes han mantenido negociaciones y procesos judiciales sin lograr un acuerdo definitivo, ergo, la suspensión de operaciones en la mayoría de las sucursales continúa.