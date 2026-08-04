Tlalnepantla invita a no tirar basura en las calles del municipio

Ante las intensas lluvias que han provocado inundaciones y encharcamientos en la Zona Metropolitana del Valle de México, el Organismo Público Descentralizado Municipal de Tlalnepantla exhortó a la población a no tirar basura en las calles.

Mediante un video, Armando Natividad, auxiliar de los camiones vactor del municipio, mostró las labores que realiza su cuadrilla para retirar tapones de desechos acumulados en las coladeras.

Estas capas de desperdicios, que impiden el paso del agua pluvial a la red primaria, están compuestas por plásticos, envolturas, grasa automotriz, cartón y madera; materiales que obstruyen una infraestructura no diseñada para su almacenamiento.

Con el apoyo del camión vactor, los residuos son desalojados y, posteriormente, la coladera se limpia con una manguera de agua a presión para dejarla totalmente funcional.