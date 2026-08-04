Edomex abre tercera y última ronda de pre registro a educación superior

Pre registro a educación superior, Edomex

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), abrió la tercera y última ronda de prerregistro de nuevo ingreso a tecnológicos y universidades del Estado de México, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, que se realizará hasta el 24 de agosto.

Con base en la convocatoria emitida por la SECTI y dirigida a estudiantes que hayan concluido el bachillerato, las y los interesados deben hacer su trámite en línea a través el Sistema de Prerregistro de Nuevo Ingreso de Educación Superior (SIPUES), en el sitio https://ofertaeducativaies.edugem.gob.mx/preregistro.

La participación en esta tercera y última ronda está sujeta a la disponibilidad de espacios en las instituciones y programas educativos seleccionados, quienes se hayan pre registrado podrán revisar a partir del 25 de agosto en el sistema SIPUES, los lugares disponibles en la institución educativa de su preferencia.

Para más información de las carreras y escuelas participantes, pueden acceder a la página https://ofertaeducativaies.edugem.gob.mx/escuelas.

Las instituciones que participan en esta tercera ronda son, los Tecnológicos de Estudios Superiores, Universidades Estatales, Universidad Intercultural, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Universidades Politécnicas, Universidad Digital, Universidades Tecnológicas, Universidad Pedagógica Nacional, Conservatorio de Música, Escuelas de Bellas Artes y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

Para conocer los detalles de preinscripciones, entrega de documentos, examen de admisión, publicación de resultados y requisitos de inscripción, las y los aspirantes deben consultar el apartado de “Información Complementaria”, que aparece en la ficha que generó el SIPUES.