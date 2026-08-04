Detienen a 54 presuntos integrantes de La Unión Tepito y La Anti Unión Tepito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que durante el mes de julio y los primeros días de agosto de 2026 fueron detenidas 54 personas presuntamente relacionadas con los grupos delictivos La Unión Tepito y La Anti Unión Tepito, como parte de las acciones para combatir la delincuencia organizada en la capital del país.

Entre las capturas consideradas más relevantes se encuentra la de Osmar “N”, realizada el pasado 16 de julio en la colonia Morelos. De acuerdo con las autoridades, el sujeto, identificado como presunto integrante de La Anti Unión Tepito, fue asegurado luego de que presuntamente amenazó con un objeto punzocortante a un hombre para despojarlo de sus pertenencias.

Las investigaciones también señalan que Osmar “N” estaría relacionado con una agresión por disparo de arma de fuego ocurrida el 28 de mayo, por lo que su situación jurídica será determinada por las autoridades correspondientes.

Ese mismo día, elementos de la SSC detuvieron a un adolescente conocido como “El Niño”, quien presuntamente forma parte de La Anti Unión Tepito. Durante la revisión, los policías le aseguraron 27 bolsitas con marihuana.

Además, las investigaciones indican que el menor estaría vinculado con el delito de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades especializadas en justicia para adolescentes, quienes continuarán con las indagatorias del caso.

Detienen a 54 presuntos integrantes de La Unión Tepito y La Anti Unión Tepito

Las acciones contra estos grupos criminales continuaron el 18 de julio en la colonia Centro, donde fueron detenidos Melchor “N”, José “N” y Alfredo “N”. Durante el operativo, los agentes aseguraron 15 cajas y 18 bolsas negras que contenían marihuana.

De acuerdo con la información de la SSC, los tres hombres presuntamente se encargaban del almacenamiento y distribución de narcóticos para La Unión Tepito, una de las organizaciones delictivas con presencia en distintas zonas de la Ciudad de México.

Posteriormente, el 22 de julio, las autoridades realizaron otra detención importante en la colonia Centro. En esa ocasión fue capturado Juan Carlos “N”, quien tenía en su poder narcóticos y un arma de fuego.

Según las investigaciones, el detenido presuntamente pertenece a La Unión Tepito y también estaría relacionado con un homicidio ocurrido en mayo de 2024, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar su posible participación en ese y otros delitos.

Como resultado de los operativos realizados durante este periodo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que fueron aseguradas más de 15 cajas y 941 bolsas con marihuana, cerca de 200 dosis de cocaína y alrededor de 100 envoltorios que contenían metanfetamina.

Las autoridades señalaron que estos aseguramientos representan un golpe a las estructuras de distribución de drogas que operan en diversas zonas de la capital, particularmente en colonias del Centro Histórico y la Morelos, donde históricamente se ha identificado la presencia de estos grupos delictivos.

La SSC destacó que las detenciones forman parte de los trabajos de inteligencia, vigilancia y patrullaje que se realizan de manera permanente para reducir la incidencia delictiva y desarticular células criminales dedicadas al narcomenudeo, extorsión, robo y otros delitos de alto impacto.

Finalmente, la dependencia capitalina reiteró que continuará con los operativos en coordinación con las autoridades ministeriales para identificar, detener y llevar ante la justicia a las personas que integran organizaciones delictivas que afectan la seguridad de la Ciudad de México. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad ilícita que contribuya a fortalecer las investigaciones y las acciones de prevención del delito.