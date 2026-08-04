Inaugura Atizapán “Canje de Armas 2026”

Con el objetivo de prevenir la violencia y proteger a las familias locales, el alcalde de Atizapán, Pedro Rodríguez Villegas encabezó el arranque del programa “Canje de Armas 2026, Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

La iniciativa invita a los ciudadanos a entregar de forma voluntaria y anónima armas de fuego, municiones y explosivos, a cambio, las personas reciben un incentivo económico, eliminando así riesgos mortales dentro de los hogares.

Acompañado por la Presidenta Honoraria del DIF, Patricia Arévalo, el edil municipal agradeció la confianza de la ciudadanía. Asimismo, apuntó que el éxito de esta campaña —organizada por el Gobierno Federal— radica en la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación activa de la población.

Se destacó que gracias a la estrategia, el municipio alcanzó su nivel histórico más bajo con un 45.5%, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El módulo de atención estará instalado en la Explanada Municipal, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 91, colonia El Potrero, del 3 al 8 de agosto y del 10 al 15 de agosto. El horario de atención será de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.