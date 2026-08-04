Ecatepec presenta la estrategia Cruzada Violeta 360 para prevenir la violencia de género

Con el objetivo de prevenir, atender y erradicar la violencia de género en Ecatepec, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, presentó la estrategia Cruzada Violeta 360.

La iniciativa impulsada por el Instituto de las Mujeres de Ecatepec tiene los objetivos principales de difundir la violencia de género como un delito, informar sobre las consecuencias legales para los agresores, y garantizar la atención y acompañamiento por parte del gobierno local hacia las víctimas.

Claudia Castello Rebollar, titular de la dependencia, señaló que quienes infrinjan en este delito podrían enfrentar penas de prisión de hasta seis años.

Con el objetivo de difundir lo establecido en la estrategia se realizará una campaña en la que se visiten los domicilios uno por uno y se coloquen carteles informativos en espacios públicos.

Al respecto, la edil municipal destacó que “la violencia familiar no es un asunto privado, es un delito, y en Ecatepec no vamos a dejar solas a quienes la enfrentan. A través de esta cruzada brindaremos acompañamiento, atención y herramientas para que más mujeres rompan el silencio y denuncien”.