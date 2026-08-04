Quidditch Fun Run 2026 en CDMX: fechas, horarios y requisitos de preventa para la carrera temática de Harry Potter

Quidditch Fun Run 2026 Asdeporte anunció mediante sus redes sociales que llevará a cabo una carrera con temática mágica.

México nunca ha sido ajeno a los sucesos sobrenaturales en su historia, destacándose como un país rico en mitos, leyendas y cultura. Sin embargo, este 2026 llegará magia extranjera a las tierras de la Ciudad de México, aquella que se ha forjado de fama internacional gracias a la historia de El niño que vivió, y que cuenta con la organización de Asdeporte; se trata de nada más y nada menos que de Harry Potter Quidditch Fun Run, un evento deportivo organizado especialmente para los fanáticos y fanáticas más fieles del joven mago.

En caso de que quieras ser parte de la magia, ¡continúa leyendo! Te contaremos todos los detalles que debes considerar para postularte al evento que superará las barreras del mundo cotidiano.

Harry Potter Quidditch Fun Run: fechas de preventas y venta general

A diferencia de eventos previos, la Quidditch Fun Run anunciada por Asdeporte tendrá dos preventas programadas, a las cueles podrás acceder por registro o siendo tarjetahabiente de la institución bancaria correspondiente a la preventa. Una vez realizadas, la organización deportiva dará inico a la venta general.

Las fechas que corresponden a cada transacción, son:

Preventa BBVA: Los y las clientes de este banco contarán con un 15% de descuento , además de que serán las primeras personas en acceder a la compra de sus boletos; ésta se llevará a cabo el miércoles 5 de agosto .

Los y las clientes de este banco contarán con un , además de que serán las primeras personas en acceder a la compra de sus boletos; ésta se llevará a cabo el . Preventa Prerregistrados: Esta preventa se realizará el jueves 6 de agosto a las 11:00 horas y es exclusiva para las personas que realizaron su prerregistro en el sitio oficial de la organización, el cual se encuentra cerrado a este punto. Según lo señala Asdeporte, aplicará el 10% de descuento a quienes sean suscriptores o suscriptoras plus de la organización.

Las dos preventas tienen cupo limitado, mientras que la venta general será el viernes 7 de agosto. Cada una de las transacciones se llevarán a cabo exclusivamente a través de http://asdeporte.com o en la aplicación móvil oficial, por lo que Asdeporte reitera la importancia de evitar sitios falsos o ventas no autorizadas.​

¿Cuándo y dónde será la Quidditch Fun Run en CDMX 2026?

Por motivo del cumpleaños oficial de Harry Potter el pasado viernes 31 de julio, estipulado así por su creadora J.K. Rowling —quien comparte el mismo día de celebración—, Asdeporte anunció mediante sus redes sociales que llevará a cabo una carrera con temática mágica.

Hasta el momento, no han revelado detalles específicos de las rutas, sin embargo, sí adelantaron a sus seguidores y seguidoras que se realizarán tres distancias:

Caminata 4K: Por las 4 casas​ de Hogwarts ( Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff ).

Por las 4 casas​ de Hogwarts ( ). 9 ¾K: Por el andén mágico.

Por el andén mágico. ​14K: Por los 14 jugadores que conforman el equipo de Quidditch, contando a los dos equipos en el campo.

​La carrera será el 1º de noviembre de 2026 en la Ciudad de México, a casi dos meses del ansiado estreno de la serie de Harry Potter en HBO.