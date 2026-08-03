PAN CDMX promueve juzgados especializados para atender el delito de despojo 24/7

Buscan crear juzgados especializados para atender el despojo de inmuebles

El PAN CDMX dio a conocer un plan para combatir los despojos inmobiliarios, cuyas acciones incluyen la presentación de una iniciativa en el Congreso local para crear juzgados especializados que atiendan este delito todos los días, las 24 horas.

Lo anterior, tras el incremento de denuncias en los últimos años; con el objetivo de resguardar el patrimonio de las y los ciudadanos y para ayudar a las víctimas a recuperar sus hogares.

Las y los legisladores panistas recordaron que hace algunos años se crearon juzgados especializados para atender la violencia intrafamiliar, mismos que son los únicos que trabajan los 365 días del año las 24 horas del día.

“Algo así hay que crear para que cualquier denuncia de despojo tenga un juez específico con la mayor visibilidad y atención inmediata. La gente sabrá el nombre y rostro del juez que tiene que defender su patrimonio; así como las mujeres tienen un juzgado que las defienda todos los días del año, los propietarios también tendrán quien los defienda”, comentó el legislador Federico Döring.

Asesoría gratuita

Además de esta iniciativa, como acciones inmediatas, se puso el número telefónico 52420600 a disposición de las y los vecinos; se habilitaron los módulos legislativos y el portal www.pancdmx.org.mx para que las víctimas de este delito reciban asesoría legal gratuita por un equipo especializado.

Los legisladores dieron a conocer que se trabajara en conjunto con habitantes y autoridades competentes en grupos vecinales (con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y diputados del PAN) para brindar apoyo, y se harán recorridos permanentes para sumar a más ciudadanos al conocimiento de información relevante sobre el tema.

Los integrantes del PAN también brindarán a los vecinos (donde se sepa que se ha cometido este delito) cámaras de vigilancia y luminarias, que permitan a los dueños de viviendas desocupadas o habitadas por personas vulnerables, mantener monitoreado y estar pendiente de sus inmuebles.

El legislador Federico Chávez informó que desde el Congreso local se presentarán distintos instrumentos para fortalecer el marco jurídico.

“Vamos a trabajar en puntos de acuerdo e iniciativas para robustecer el marco jurídico de la Ciudad. Vamos a exigir que el Registro Público tenga un plazo máximo de cinco días hábiles para remitir información registral vigente. tenemos que hacer una revisión de todos los predios que se registren con este delito”, dijo.

Los panistas coincidieron en que es necesario garantizar a los ciudadanos un marco jurídico adecuado, que atienda de manera efectiva este delito y la persecución de sus responsables, priorizando siempre a las víctimas.

Señalaron que el despojo de viviendas ya no es un hecho aislado, sino un síntoma del deterioro de la seguridad y del Estado de Derecho en la Ciudad de México.

Por ello, se comprometieron a impulsar un estrategia integral que ponga a las víctimas en el centro, combata con firmeza a las redes que operan estos delitos y sancione cualquier acto de corrupción o complicidad de servidores públicos.