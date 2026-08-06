Atizapán fortalece la atención contra la violencia con líneas de apoyo disponibles las 24 horas

Con el objetivo de brindar atención oportuna a personas que enfrentan situaciones de violencia o discriminación, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza, a través de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, reforzó la difusión de sus líneas de apoyo, las cuales operan de manera gratuita, confidencial y las 24 horas del día durante todo el año.

La administración municipal hizo un llamado a la población para que ninguna persona enfrente la violencia en silencio y recordó que existen canales de atención inmediata para ofrecer orientación, acompañamiento y canalización hacia las instancias correspondientes.

De acuerdo con la información difundida por la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, el servicio de la Línea Sin Violencia está disponible las 24 horas de los 365 días del año. A través de este programa, especialistas reciben llamadas y mensajes de personas que requieren ayuda, brindan información sobre sus derechos y las orientan para acceder a la atención necesaria.

Las líneas telefónicas habilitadas son 800 108 4053, para el servicio de Mujer a Mujer, y 800 900 4321, para el servicio de Hombre a Hombre. Ambos números están disponibles para atender de manera inmediata a quienes necesiten apoyo.

Las autoridades municipales explicaron que este servicio está dirigido a personas que viven situaciones de violencia física, psicológica, económica, sexual o cualquier tipo de discriminación. Uno de los principales beneficios es que quienes soliciten ayuda pueden recibir orientación sin necesidad de trasladarse de inmediato a alguna oficina, lo que facilita el acceso al apoyo en momentos de emergencia.

Además de las líneas telefónicas, la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia ofrece atención directa a la ciudadanía. Entre sus principales funciones se encuentran promover la igualdad entre mujeres y hombres, prevenir y atender casos de violencia, acompañar a personas que viven situaciones de desigualdad o agresión y fomentar que la perspectiva de género forme parte de las acciones del gobierno municipal.

La dependencia destacó que su labor busca generar espacios más seguros para todas las personas y fortalecer una cultura de respeto e igualdad dentro del municipio. También invitó a la población a conocer los servicios disponibles y compartir la información con familiares, amistades y vecinos, ya que una llamada o un mensaje pueden hacer la diferencia para quien atraviesa una situación de riesgo.

Como parte de la campaña informativa, el gobierno reiteró que cualquier persona puede acercarse a la Unidad para recibir asesoría y acompañamiento. Para ello, también puso a disposición el número 713 131 8603, correspondiente a la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, ubicada en Avenida Doctor Gustavo Baz Prada número 102, colonia Centro, Santa Cruz Atizapán.

Finalmente, las autoridades municipales subrayaron que combatir la violencia es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. Por ello, exhortaron a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante posibles casos de agresión o discriminación y a utilizar los canales de apoyo cuando sea necesario.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Atizapán busca fortalecer la prevención de la violencia, garantizar una atención accesible y promover una cultura de denuncia y acompañamiento para quienes más lo necesitan, reafirmando su compromiso con el bienestar y la protección de la población.