Ecatepec pone en marcha la Cruzada Violeta 360 para prevenir y atender la violencia contra las mujeres

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, encabezó el arranque de la Cruzada Violeta 360 en la colonia Coanalco, una estrategia con la que el Gobierno de Ecatepec busca reforzar las acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres mediante servicios de orientación, apoyo y acompañamiento directo a la comunidad.

Durante el inicio de esta iniciativa, la alcaldesa destacó la importancia de acercar los programas municipales a las colonias para que las mujeres conozcan las herramientas y los servicios disponibles en caso de enfrentar alguna situación de violencia.

La Cruzada Violeta 360 tiene como objetivo brindar atención integral a mujeres que viven situaciones de riesgo, además de fomentar la prevención de la violencia de género mediante acciones informativas y de acompañamiento en distintos puntos del municipio.

Como parte de esta estrategia, personal especializado ofrecerá orientación y apoyo a quienes requieran asesoría, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género de Ecatepec y garantizar una atención cercana y oportuna.

El Gobierno de Ecatepec recordó que la violencia familiar constituye un delito y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso del que tenga conocimiento. Asimismo, hizo un llamado para que las mujeres que enfrenten violencia no permanezcan en silencio y busquen ayuda a través de las instancias municipales.

Las autoridades señalaron que el Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género cuenta con personal capacitado para brindar orientación, atención y acompañamiento a las víctimas, con el objetivo de proteger su integridad y canalizarlas a los servicios necesarios.

Para solicitar apoyo, la población puede comunicarse al teléfono 55 5770 6960 o enviar un mensaje de WhatsApp al 55 7510 6232, donde recibirán información sobre los servicios disponibles y la atención correspondiente.

Con el arranque de la Cruzada Violeta 360 en Coanalco, el gobierno municipal busca fortalecer la red de apoyo para las mujeres y acercar la atención a las comunidades, promoviendo una cultura de denuncia y prevención de la violencia.

La administración encabezada por Azucena Cisneros reiteró su compromiso de trabajar para que ninguna mujer enfrente sola una situación de violencia y continuar impulsando acciones que contribuyan a construir un Ecatepec más seguro, igualitario y libre de violencia para todas.