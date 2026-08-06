Iztacalco rehabilita sistemas de la Alberca Olímpica Magdalena Mixiuhca

La alcaldía Iztacalco informó que realiza una rehabilitación en la Alberca Olímpica Magdalena Mixiuhca, con trabajos enfocados en la modernización de los sistemas hidráulico, eléctrico, de bombeo, filtrado y calentamiento, con el objetivo de mejorar la operación de las instalaciones deportivas.

Las obras incluyen la rehabilitación del cuarto de máquinas, donde se realizan trabajos en los sistemas de bombeo, filtrado y calentamiento, además de adecuaciones a las redes hidráulica y eléctrica, mantenimiento del cuarto de bombas, impermeabilización, sustitución de la cubierta y la construcción de una techumbre para proteger los equipos.

La alcaldesa Lourdes Paz explicó que la intervención busca modernizar la infraestructura que permite el funcionamiento de la alberca y mejorar la eficiencia y seguridad de sus servicios para las personas usuarias.

También se llevan a cabo mejoras en el sistema hidráulico mediante la renovación de desagües, rejillas, válvulas y tuberías, con el propósito de optimizar la circulación del agua y fortalecer el funcionamiento de la infraestructura.

Las acciones previstas son la sustitución de una caldera por un calentador industrial con capacidad de 650 mil BTU, equipo que permitirá mantener la temperatura adecuada del agua y mejorar el servicio en las regaderas.

La alcaldía indicó que estas obras forman parte de las acciones de mantenimiento y modernización de la infraestructura deportiva de la demarcación, con el propósito de ofrecer instalaciones en mejores condiciones para la práctica de actividades físicas y recreativas.