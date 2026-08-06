Línea 4 del Cablebús CDMX: Estas son las nueve estaciones que tendrá el recorrido de CU a Pedregal

Línea 4 Cablebús CDMX Clara Brugada presentó mapa oficial e imágenes de la Línea 4 del Cablebús.

El Cablebús se ha convertido en una alternativa de transporte esencial para aumentar la conexión agilizada en la Ciudad de México, por lo que Clara Brugada —jefa de Gobierno— continúa los planes de extenderlo en distintos sectores de la capital, siendo la Línea 4 del Cablebús el nuevo proyecto en marcha y del cual presentó el mapa oficial, así como imágenes de las estaciones que recorrerá.

A su vez, la mandataria de la ciudad expuso los mapas oficiales y estaciones de la Línea 5 y Línea 6; la primera de ellas irá desde Mixcoac hasta Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, mientras que la última línea presentada tendrá por propósito unir Milpa Alta con Tláhuac.

Línea 4 del Cablebús CDMX: ¿cuál será su recorrido y duración?

En conferencia de prensa, Brugada confirmó que la Línea 4 del Cablebús en CDMX, cuya obra civil inició el mes pasado, irá “desde la parte alta de Tlalpan, en Pedregal de San Nicolás, hasta el Metro Universidad”, por lo que la funcionaria considera que esta nueva opción de transporte podría contar con la demanda de hasta 65 mil personas diarias.

¡Las Líneas 4, 5 y 6 de @MICablebusCDMX son obras en marcha que registran un 20% de avance!



Realizamos una inversión histórica de más de $17 mil millones para conectar las zonas más altas de las periferias de nuestra ciudad. Estas obras significan justicia territorial:… pic.twitter.com/ZIZPxJCx7q — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 4, 2026

De acuerdo con la información expuesta, este nuevo recorrido de transporte podrá realizarse en tan sólo 35 minutos, “reduciendo en un 50% los tiempos de traslado entre ambos puntos y beneficiando 55 colonias”, especificó Clara Brugada, señalando que la conexión entre estos puntos actualmente es de alrededor de 70 minutos.

Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios, también recordó a la población la importancia de este proyecto respecto al medio ambiente, destacando que las emisiones mitigadas al año serán de alrededor de 23 mil 725 toneladas de dióxido de carbono al tratarse de un transporte de electromovilidad.

“Es un sistema limpio y ecológico que tendrá disminución del tráfico vehicular”, dijo.

Estaciones de la Línea 4 del Cablebús CDMX: ¿cuántas tendrá y cuáles son?

Brugada compartió el mapa oficial del recorrido y estaciones que cruzará la Línea 4 del Cablebús en la capital. Con una ruta planificada para salir del Metro Universidad (línea 3 del Metro CDMX) hasta el Pedregal, este nuevo transporte recorrerá las siguientes paradas oficiales:

Universidad.

Cantera.

Perisur.

Vasco de Quiroga.

Campo Xóchitl.

Ceforma.

Independencia.

Cultura Maya.

Pedregal de San Nicolás.

En total, serán nueve estaciones, una más a las ocho previamente proyectadas para esta nueva línea de Cablebús, y sus nombres corresponden a las calles, ubicaciones y sitios en los que se encuentran; no obstante, el Gobierno capitalino no descarta la posibilidad de que puedan tener un cambio de nombre más adelante.

“Reducir los tiempos de traslado es combatir la desigualdad y la pobreza de tiempo. Los cablebuses devuelven horas de viday esto es profundo y transformador”, compartió Clara Brugada, resaltando que “hacer justicia territorial y de tiempo” es una forma de también combatir la pobreza en México.

¿Cuándo se inaugura la Línea 4 del Cablebús CDMX que conectará CU con Pedregal?

Las obras de esta nueva línea del Cablebús CDMX iniciaron el 2 de junio de 2026, una vez que concluyeron los estudios técnicos y el proyecto ejecutivo.

Héctor Ulises García Nieto —secretario de Movilidad—, señaló que se instalarán más de 70 postes en la ruta, ya que su extensión es de 11.4 kilómetros entre las nueve estaciones que recorrerá. Por lo tanto, las autoridades de la Ciudad de México prevén un tiempo estimado de obra de casi dos años, lo que extendería su inauguración hasta diciembre de 2027, aproximadamente.

Según detalló Basulto, actualmente ya se registran avances en la cimentación de estaciones y postes, así como en el sistema electromecánico.

“Hoy, las tres nuevas líneas de Cablebús ya no son un proyecto en el papel: son obras en marcha. Entre la obra civil y la obra electromecánica hemos alcanzado un avance de cerca del 20% y, al cierre del año, estimamos llegar al 40%”, aseguró Brugada.