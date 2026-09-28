Creditrampa: alertan por fraude en venta de autos con anticipos

Creditrampa

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre una modalidad de fraude a la que denominó “Creditrampa”, en la que delincuentes utilizan vehículos inexistentes, documentación falsa y supuestas oportunidades de compra para obtener anticipos de sus víctimas.

De acuerdo con el organismo, el fraude suele comenzar con publicaciones en redes sociales en las que se ofrecen automóviles a precios atractivos o con facilidades de pago. Cuando una persona muestra interés, los supuestos vendedores pueden enviar fotografías de facturas, números de serie del motor y otros documentos para aparentar que el vehículo existe y se encuentra en regla.

El siguiente paso consiste en solicitar un anticipo para “apartar” el automóvil, en donde para presionar a la víctima, los defraudadores pueden asegurar que hay otras personas interesadas y que el depósito debe realizarse de inmediato para no perder la supuesta oportunidad.

Los registros del Consejo Ciudadano muestran que 83% de los reportes relacionados con fraude en la compraventa de vehículos corresponde a casos consumados. Facebook concentra 55% de los primeros contactos, seguido de las ofertas realizadas en persona, con 25%; llamadas telefónicas, con 7%, y WhatsApp, con 4%.

En 41% de los casos, las víctimas entregaron entre 10 mil y 30 mil pesos, mientras que el monto máximo registrado por el organismo asciende a 770 mil pesos.

Pero el riesgo puede ir más allá de la pérdida económica. El Consejo Ciudadano señaló que algunas víctimas son citadas para conocer el supuesto automóvil y posteriormente dirigidas a lugares apartados o con poca vigilancia, donde pueden ser despojadas de sus pertenencias, dinero e incluso de su propio vehículo.

Ante este tipo de ofertas, el organismo recomienda consultar el Registro Público Vehicular (Repuve) para verificar si el automóvil cuenta con reporte de robo y comprobar la identidad de quien lo vende.

También aconseja revisar que la documentación corresponda tanto con el vehículo como con su propietario y evitar depósitos o anticipos a intermediarios o personas desconocidas sin comprobar previamente la existencia y situación legal del automóvil.

Asimismo, recomienda recurrir a plataformas seguras para realizar operaciones de compraventa y desconfiar de ofertas que condicionen la supuesta oportunidad a realizar un pago inmediato.

En caso de ser víctima de un fraude o robo relacionado con la compraventa de un vehículo, el Consejo Ciudadano ofrece orientación y acompañamiento para iniciar una denuncia a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533, disponible las 24 horas, de manera gratuita y confidencial.