IECM informa a personas capitalinas residentes en Europa, Asia y África sobre participación electoral

IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que realizó una reunión virtual con personas originarias de la capital que residen en Europa, Asia y África para brindar información sobre su participación en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

En el encuentro se abordaron temas relacionados con la credencialización desde el extranjero, las modalidades de votación, la Diputación Migrante y las candidaturas sin partido, así como distintas formas de participación ciudadana y electoral.

El IECM mantendrá el acercamiento con las personas capitalinas residentes en el extranjero mediante la Red Voto Chilango y otros canales institucionales. Estos mecanismos permitirán difundir información sobre derechos político-electorales, credencialización y las etapas para integrarse al Listado Nominal de Electores, según dijo la consejera Cecilia Aída Hernández, presidenta de la Comisión Provisional de Vinculación Institucional.

Las personas originarias de la Ciudad de México que viven fuera del país conservan sus derechos político-electorales y pueden participar, de acuerdo con las modalidades establecidas, mediante el voto, la observación electoral o una candidatura sin partido.

En relación con la Diputación Migrante, la consejera María de los Ángeles Gil Sánchez, presidenta de la Comisión de Votos Anticipados 2025-2027, explicó que las personas capitalinas residentes en el extranjero pueden votar por quien ocupe este cargo o postularse para la diputación, ya sea mediante un partido político o como candidatura sin partido.

También se expusieron los requisitos para tramitar la Credencial para Votar desde el extranjero y las modalidades disponibles para emitir el sufragio.

Personas asistentes, liderazgos comunitarios y representantes de la Red Voto Chilango plantearon preguntas sobre la credencialización, las modalidades de votación y la elección de la Diputación Migrante.