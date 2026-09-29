Los matrimonios también desaparecen en la CDMX: la capital del país registra la tasa más baja a nivel nacional

Matrimonio en México Se registraron 491,640 casamientos el año pasado. (Pexels)

Ciudad de México es el estado con la menor tasa de matrimonios en el país según muestran estudios. La cifra forma parte de una tendencia nacional de disminución en connubios.

¿Qué dice estadística sobre matrimonios en la CDMX y el país?

De acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales se recopilaron en base información del 2025, la Ciudad de México presentó la tasa de matrimonios más baja de todo el país. La noticia llega poco tiempo de que el INEGI diera a conocer que la capital mexicana es el lugar con menor natalidad del país, con tan sólo 0.8 hijos por mujer.

Según el estudio, durante 2025 se registraron 491,640 matrimonios en México. La tasa de matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más fue de 5.4 a nivel nacional.

La tasa más alta de matrimonios por cada mil habitantes de 18 años se registró en Quintana Roo, con 8.6. La más baja fue aquella de la Ciudad de México, con tan sólo 3 matrimonios por cada mil personas. Aunque la tasa en general es baja en comparación a años anteriores, se observó un incremento de 1.0 % con la cifra de 2024.

Entre otros datos interesantes que arroja el censo del INEGI es que del total de contrayentes en el país, uno es que del total de matrimonios, 6,481 se realizaron entre personas del mismo sexo, 3,978 entre mujeres y 2,503 entre hombres.

La edad promedio para contraer matrimonio en el país es de 32.5 años en mujeres y 35.4 años en hombres. Ambas cifras han incrementado 4.1 años en la última década, tanto para hombres como para mujeres

Al momento de casarse, 58.3% de las mujeres ya trabajaba, mientras que en hombres la cifra es de 94.4%. En ambos casos, más del 70% eran empleados (es decir, no eran trabajadores por cuenta propia). De aquellos que no trabajaban, 93.4% de las mujeres se dedicaba al hogar mientras que 77.6% de los hombres ya se encontraban jubilados.

Existieron dos matrimonios en que una de las personas contrayentes era menor de edad, uno en Quintana Roo y el otro en Oaxaca.

Algo que no revela el estudio es cuántas personas viven en concubinato. Toda la información se obtuvo de Oficialías del Registro Civil.