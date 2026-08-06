Marcha de estudiantes IPN jueves 6 de agosto: Horario y calles afectadas por la manifestación en CDMX

Movilizaciones CDMX hoy | Estudiantes del IPN podrían afectar la circulación en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Galo Cañas Rodríguez)

Si este jueves tienes previsto circular por la alcaldía Gustavo A. Madero, conviene salir con tiempo. La movilización de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una de las concentraciones que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) considera con potencial para generar afectaciones viales durante la jornada.

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La principal movilización está programada para el mediodía en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), ubicada en Avenida Instituto Politécnico Nacional 2580, colonia La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.

¿Qué piden los estudiantes del Politécnico?

De acuerdo con la agenda del SSC, la comunidad estudiantil realizará una asamblea informativa para dar a conocer los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo con autoridades del IPN y los avances del pliego petitorio del movimiento estudiantil. Aunque no se trata de una marcha confirmada, las autoridades no descartan brigadeo informativo y posibles afectaciones viales en los alrededores del plantel.

Las vialidades que podrían registrar complicaciones son Avenida Instituto Politécnico Nacional y calles cercanas a la UPIITA, por lo que se recomienda anticipar traslados si circulas por la zona de Gustavo A. Madero.

Otras movilizaciones que podrían afectar la vialidad

Además de la concentración estudiantil, la SSC contempla otros eventos con posible impacto en la circulación:

Tlalpan | 12:00 horas : Integrantes de la Alianza Nacional Telefonista ofrecerán una conferencia de prensa en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, sobre la carretera Picacho-Ajusco . No se descartan afectaciones en la zona.

| : Integrantes de en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, . No se descartan afectaciones en la zona. Benito Juárez | 17:30 horas: La Asamblea por el Común y Contra la Guerra se reunirá en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la colonia Xoco. También podría realizar actividades informativas en el exterior del inmueble.

En total, la SSC tiene previstas ocho concentraciones sociales, además de 10 rodadas ciclistas, siete citas ante dependencias gubernamentales y 15 eventos masivos, por lo que se espera una jornada con tránsito complicado en alcaldías como Gustavo A. Madero, Tlalpan, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán e Iztacalco.

Si tienes actividades durante este jueves, lo mejor es salir con tiempo y considerar rutas alternas para evitar retrasos.