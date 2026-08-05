Pedró Rodríguez inicia segunda entrega del programa Salario Familiar 2026

Entrega del programa Salario Familiar 2026

El Alcalde de Atizapán, Pedro Rodríguez, acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo, así como por integrantes del Gabinete Municipal, dio el banderazo a la segunda entrega del programa Salario Familiar, una política social que este año beneficia a 20 mil familias atizapenses mediante una inversión histórica de 150 millones de pesos.

Con esta entrega, el Gobierno municipal supera la meta establecida para este programa, consolidando un apoyo directo que fortalece la economía de miles de hogares y genera mejores oportunidades para las familias del municipio.

Durante su mensaje, Pedro Rodríguez agradeció la confianza y el respaldo que la ciudadanía ha depositado en su administración, al tiempo que destacó que el adecuado ejercicio de los recursos públicos ha permitido concretar acciones eficientes para el desarrollo del municipio.

“En ocasiones no dimensionamos cómo se aplican los impuestos que pagamos. Gracias a esos recursos adquirimos 260 patrullas, renovamos el sistema de videovigilancia y hoy contamos con más de mil 200 cámaras. En la administración anterior invertimos más de 2 mil millones de pesos en obra pública y, en este periodo de gobierno, nuestra meta es superar nuevamente esa cifra”, expresó.

En materia hídrica, el Presidente Municipal recordó que Atizapán enfrentó una reducción histórica en el suministro de agua, al pasar de recibir aproximadamente mil 600 litros por segundo a únicamente 270 litros por segundo, situación que afectó a miles de familias. Para atender esta problemática, el Gobierno Municipal ha rehabilitado 36 pozos, perforó seis nuevos y proyecta la construcción de seis pozos adicionales, acciones que fortalecen la infraestructura hidráulica y mejoran el servicio para la población.

La Dirección de Desarrollo Social, responsable de la operación del programa, informó que cada persona beneficiaria recibe un apoyo anual de 7 mil 500 pesos, recurso destinado a contribuir con los gastos del hogar y fortalecer la economía familiar.