TEEM sanciona a exdirector de Comunicación Social de Ecatepec por violencia política de género

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El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió, por mayoría de votos, que Juan Gabriel Salazar Martínez, exdirector de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ecatepec, cometió Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) en perjuicio de Azucena Cisneros Coss.

Tras el análisis de las pruebas recabadas, el órgano jurisdiccional acreditó que Salazar Martínez financió la difusión de un video en redes sociales durante el proceso electoral de 2024, el cual contenía expresiones basadas en estereotipos de género que vulneraron la dignidad de la denunciante.

Como parte de la sentencia, el TEEM ordenó al exfuncionario retirar las publicaciones denunciadas de Facebook, ofrecer una disculpa pública en la misma red social —que deberá permanecer visible por 18 días naturales— y tomar un curso de capacitación en materia de VPMRG en la Secretaría de las Mujeres del Estado de México.

Además, se instruyó dar vista al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para que el sancionado sea inscrito en los registros nacional y local de personas sancionadas por violencia política de género, por un periodo de un año, conforme al expediente PES/247/2024.

El Tribunal también declaró la inexistencia de violencia política atribuible al resto de los denunciados y desestimó la calumnia señalada en el caso.La Sesión Pública se realizó por videoconferencia, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver el juicio ST-JDC-118/2026.