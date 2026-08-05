¿Rentas casa o departamento en CDMX? Detectan fraude con multas falsas que podría costarte miles Autoridades alertan sobre fraude de multas falsas relacionadas con la renta de inmuebles; conoce en qué consiste la estafa (Imagen hecha con IA)

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una alerta para las personas que rentan una casa o departamento en la CDMX sobre un tipo de fraude relacionado con multas falsas; conoce de qué se trata y cómo evitarlo.

A través de esta modalidad de fraude, los estafadores envían multas falsas o mensajes de supuestos adeudos relacionados con la renta de un inmueble para obtener dinero, datos personales o información bancaria de la víctima.

¿Cómo funciona el nuevo fraude de las multas falsas en viviendas de la CDMX?

De acuerdo con lo compartido por la Policía Cibernética de la SSC, en este tipo de fraude, los delincuentes realizan la estafa mediante correos electrónicos, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería o llamadas telefónicas.

Estos mensajes contienen documentos de apariencia oficial en los que solicitan pagos urgentes o dirigen a la persona a sitios web fraudulentos, los cuales roban información confidencial.

A su vez, para efectuar el engaño, los estafadores se hacen pasar por autoridades gubernamentales, administraciones de condominios, despachos jurídicos o por los dueños de la casa o departamento que rentas.

Los mensajes enviados utilizan logotipos institucionales, documentos con apariencia oficial, números de expediente, sellos, firmas o incluso datos personales con el objetivo de dar credibilidad.

Otra característica de este tipo de estafa es que los delincuentes ejercen presión para que se realicen pagos de manera inmediata, argumentando posibles recargos, procedimientos legales, embargos o la cancelación del contrato.

Recomendaciones para evitar caer en un fraude de multas falsas

Ante esta situación, la Policía Cibernética de la SSC recomienda a las personas que rentan seguir las siguientes medidas para evitar caer en una estafa de multa falsa:

Verificar la autenticidad de la multa recibida con las autoridades o administración correspondiente.

No realizar pagos sin confirmar la información recibida.

Desconfiar de mensajes que exijan depósitos inmediatos.

Evitar ingresar a enlaces enviados por remitentes desconocidos.

¿Dónde denunciar intentos de estafa o extorsión por renta en la Ciudad de México?

Si detectas o fuiste víctima de este tipo de fraude, puedes denunciar el engaño a través de la Policía Cibernética de la SSC al 55 5242 5100, extensión 5086, al correo electrónico de esta autoridad, o bien en sus redes sociales.