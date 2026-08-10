Brugada y Osorio reportan reducción de 17% en delitos de alto impacto en Tlalpan





Los delitos de alto impacto en la alcaldía Tlalpan disminuyeron 17%, mientras que los robos de vehículo, con y sin violencia, registraron una reducción conjunta de 35%, de acuerdo con los resultados de una evaluación territorial de seguridad presentada por autoridades capitalinas.

El balance fue dado a conocer tras una reunión encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en la que participaron integrantes del Gabinete para la Construcción de Paz y Seguridad y la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio.

La evaluación incluyó los cinco sectores de seguridad de la demarcación, así como sus respectivos cuadrantes y calles. En el caso específico de los robos de vehículo cometidos con violencia, la reducción reportada fue de 60%.

Clara Brugada señaló que el análisis se realizó directamente en territorio y que permitió identificar las condiciones de seguridad de cada sector y establecer tareas específicas para las instituciones encargadas de la vigilancia y procuración de justicia.

La jefa de Gobierno atribuyó los resultados a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la alcaldía, entre otras instancias.

Clara Brugada explicó que las autoridades realizan reuniones diarias para revisar la incidencia delictiva, definir acciones y dar seguimiento a las tareas de seguridad.

Por su parte, Osorio indicó que el gabinete de seguridad de Tlalpan mantiene reuniones diarias para revisar estrategias, rondines, patrullajes y las consignas establecidas para cada zona. También reconoció la participación de la Policía Auxiliar y de distintas áreas de la alcaldía.

La alcaldesa consideró que los resultados representan un avance, aunque señaló que persisten retos en materia de seguridad y que continuarán las acciones de vigilancia en la demarcación.

En este sentido, el gobierno de Tlalpan informó sobre un incremento en el número de vehículos destinados a labores de seguridad. Al inicio de la actual administración, la alcaldía contaba, según sus propios datos, con seis patrullas operativas para atender el territorio.

A la par de los datos sobre incidencia delictiva, la percepción de inseguridad también mostró una disminución en Tlalpan. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en marzo 57.9% de las personas consultadas consideraba inseguro vivir en la demarcación, porcentaje que bajó a 49.7% en junio.

La diferencia equivale a una reducción de 8.2 puntos porcentuales entre ambas mediciones y, de acuerdo con los datos citados por las autoridades, representa la mayor disminución entre las alcaldías de la Ciudad de México durante ese periodo.