Ecobici CDMX ampliará su servicio a estas tres alcaldías: ¿Cuándo podrán usarse las nuevas estaciones?

Ecobici Se expandirá a tres alcaldías en las cuales no daba servicio. (cuartoscuro)

En un panorama en que más líneas de RTP han empezado a operar y el sistema de Cablebús está siendo expandido, la Ecobici, que permite a usuarios acceder a cientos de unidades que se encuentran distribuidas a lo largo de la ciudad, también contará con una inversión en infraestructura.

¿Cuáles serán las nuevas estaciones de Ecobici en la CDMX?

En 2025, la jefa de gobierno Clara Brugada prometió 15 mil unidades nuevas, que sumarían a las más de 9 mil existentes, en preparación para el Mundial 2026. Cuando esto no sucedió, usuarios del servicio esperaron respuesta sobre cuándo podría ser el caso. Ahora, el gobierno de la Ciudad de México anunció que el proceso de licitación para expandir el sistema ha comenzado.

Representará un costo base de 100 mil pesos y la licitación y tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2036. Todo los datos están disponibles en la página de la Semovi y en sus oficinas de Álvaro Obregón número 269, piso 5, colonia Roma.

Se dará prioridad a las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan e Iztacalco, las cuales actualmente no cuentan con el sistema de transporte ecológico. Aun así, se expandirá la red que ya se encuentra en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón y Azcapotzalco.

¿A partir de cuándo estarán disponibles nuevas estaciones de Ecobici en CDMX?

El proyecto actualmente se encuentra en licitación Secretaría de Movilidad (Semovi), por lo que no hay fechas definidas para su apertura. Tampoco se sabe qué numero de estaciones y bicicletas se piensan instalar.

La convocatoria fue lanzada el pasado 7 de agosto. Corresponde a la Licitación Pública Internacional número 30001062-001-2026 y a la Convocatoria CONV-009-2026. Se contemplaron las siguientes fechas para el proceso:

9 agosto : fecha límite para adquirir las bases

: fecha límite para adquirir las bases 14 agosto : presentación y apertura de propuestas

: presentación y apertura de propuestas 17 agosto: se anuncia a la empresa que obtendrá el contrato

De concretarse una de las propuestas, a partir de esa fecha se iniciarían los trabajos de inspección de zonas, junto con fechas posibles para la apertura paulatina de las cicloestaciones y sus respectivas unidades.