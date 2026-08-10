Fuga de agua Mega fuga de agua provoca cierres en Avenida Tláhuac: esto son los tramos afectados hoy, lunes 10 de agosto (Cuartoscuro)

Una falla de gran magnitud en la red principal de agua potable generó severas complicaciones viales desde las primeras horas de este lunes 10 de agosto sobre la Avenida Tláhuac, donde miles de litros de agua potable se han desperdiciado tras el brote por debajo del asfalto.

Las maniobras de contención y la evaluación de los daños obligaron a las autoridades a desplegar un operativo de emergencia, lo que derivó en la restricción del paso vehicular y provocó severos asentamientos de tránsito en este importante corredor de la capital.

¿Cuáles son los tramos afectados y las zonas con mayor tránsito?

El impacto a la circulación se concentra de manera directa en el cruce de la Avenida Tláhuac con la calle Sebastián Trejo, justo en el perímetro colindante con un deportivo local y un centro de educación primaria.

Esta situación mantiene una fuerte reducción de carriles en todo el tramo que rodea a la estación Zapotitlán de la Línea 12 del Metro, abarcando la colonia Zapotitla y los accesos hacia el pueblo de Santiago Zapotitlán.

¿Qué corporaciones atienden la emergencia y cómo laboran en el sitio?

En el sitio se encuentran atendiendo el reporte la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para ubicar las válvulas del acueducto y cortar el flujo del brote de agua en el asfalto. De forma paralela, Protección Civil evalúa las condiciones del terreno ante el posible riesgo de reblandecimiento de la zona dañada.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de fuga de agua potable en📍Avenida Tláhuac y Sebastián Trejo, colonia Santiago Sur, @TlahuacRenace.#AccionesSEGIAGUA🛠️ pic.twitter.com/M5nB56aNoD — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 10, 2026

Para resguardar el perímetro, elementos de la Policía Capitalina pertenecientes al Sector Zapotitla mantienen la zona bloqueada a la circulación.

Al momento, personal de la alcaldía, en coordinación con la brigada de SEGIAGU, atiende el reporte de la fuga de agua potable en el sitio, por lo que ya se encuentra laborando la maquinaria pesada para realizar las maniobras de reparación sobre el asfalto.