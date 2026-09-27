“México no es patio trasero de nadie”: Brugada llama a defender soberanía nacional





La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada llamó a mantener la unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, con énfasis en la defensa de la soberanía nacional y la continuidad del proyecto de transformación, durante el cierre de la gira de rendición de cuentas de la mandataria federal.

Ante los asistentes reunidos en el Zócalo capitalino, Brugada planteó tres formas de unidad: popular, del movimiento de transformación y nacional. La primera, dijo, debe reunir al pueblo; la segunda, a quienes participan en la defensa de la justicia y la democracia, y la tercera debe responder al contexto internacional y a la defensa de la soberanía.

“Cuando los de abajo nos unimos, ninguna reacción desde arriba puede dividirnos”, afirmó la mandataria capitalina al referirse a la unidad popular.

Sobre el movimiento político al que pertenece, Brugada sostuvo que quienes participan en él deben permanecer unidos frente a quienes, según señaló, buscan un retroceso hacia un periodo de privilegios y corrupción. En ese contexto, llamó también a mantener la unidad nacional y respaldar a Sheinbaum.

“México no es patio trasero de nadie”

Desde la Plaza de la Constitución sostuvo que México es un país libre y soberano, y retomó una posición expresada por Sheinbaum frente a posibles presiones externas.

“México es un país libre y soberano; México no es patio trasero de nadie; México tiende la mano, pero jamás baja la cabeza”, expresó.

La jefa de Gobierno también ubicó su llamado en un escenario internacional que describió como marcado por conflictos, avance de posiciones de ultraderecha y amenazas de guerra. En ese contexto, afirmó que el liderazgo de Sheinbaum representa una referencia democrática internacional.

Clara Brugada vinculó además el actual momento político con la historia de México y sostuvo que la capital debe mantenerse dentro del proceso de transformación. Recordó que, de acuerdo con su planteamiento, el movimiento que llegó al gobierno en 2018 tuvo continuidad en 2024 con la elección de la primera mujer presidenta del país.

“Es tiempo de mujeres”, afirmó al destacar la llegada de Sheinbaum a la Presidencia y recordar que anteriormente encabezó el Gobierno de la Ciudad de México.

En su discurso, la jefa de Gobierno también destacó algunos resultados que atribuyó a la administración federal, entre ellos la reducción de homicidios, el incremento del salario mínimo, la disminución de la pobreza y la expansión de programas sociales.

Del mismo modo, resaltó las obras de movilidad que se desarrollan en la capital y la proyectada integración de la ciudad como un punto central de la red ferroviaria nacional.

Brugada cerró su intervención con un llamado a los asistentes a reconocerse como participantes del proceso político que encabeza el gobierno federal. Sostuvo que la Ciudad de México no dará “ni un paso atrás” en la transformación y convocó a avanzar en materia de bienestar y soberanía.

“Junto a nuestra presidenta, aquí está de pie el pueblo de la Ciudad de México. Ni un paso atrás en la transformación”, afirmó.

El acto formó parte del cierre de la gira nacional de rendición de cuentas de Sheinbaum, quien informó que durante 12 días recorrió los 31 estados del país y que en las asambleas participaron cerca de 850 mil personas.

En su intervención posterior, la Presidenta destacó programas sociales y obras realizadas en la capital, entre ellas inversiones por 70 mil 258 millones de pesos en 2026 para programas de Bienestar, con 3 millones de derechohabientes, así como cerca de 60 mil millones de pesos en distintas obras para habitantes de la Ciudad de México.