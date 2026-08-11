Derrumbe en Viaducto: estructura colapsa y tira un árbol sobre un auto que transitaba este martes 11 de agosto

Derrumbe de árbol en Viaducto No se reportaron heridos aunque el árbol impacto en uno de los automóviles que iba transitando sobre la avenida.

Un árbol de aproximadamente 40 metros de altura se desplomó este martes en el cruce de Minería y Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Escandón I Sección de la alcaldía Miguel Hidalgo, provocando el cierre de al menos un carril y la movilización de servicios de emergencia.

Inmueble cae y tira árbol sobre Viaducto en la alcaldía Miguel Hidalgo

De acuerdo con el reporte del centro de atención de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la alcaldía Miguel Hidalgo, el árbol colapsó en ese punto de la vialidad. Una una estructura o inmueble presuntamente abandonado o en proceso de demolición en un predio de la colonia Escandón se derrumbó, lo que propició o acompañó la caída del árbol sobre la vialidad y un vehículo. El material invadió la lateral del Viaducto Miguel Alemán y afectó también carriles centrales.

🌳⚠️ Se reporta la caída de un árbol de aproximadamente 40 metros en el cruce de Minería y Viaducto Miguel Alemán, colonia Escandón I Sección.



🚧 Permanece cerrado un carril de Viaducto Miguel Alemán con dirección hacia el Aeropuerto, por lo que se recomienda circular con… — Blindar MH (@BlindarMH) August 11, 2026

Personal de Protección Civil de la alcaldía y de la Ciudad de México, junto con otras cuadrillas de emergencia, se encuentra en el lugar realizando labores de seccionamiento y retiro del árbol y de los escombros para liberar la circulación. Hasta los reportes disponibles al momento de esta nota, no se han confirmado personas lesionadas ni atrapadas.

Afectaciones viales por caída de árbol en Viaducto

El incidente mantiene cerrado un carril del Viaducto Miguel Alemán en sentido hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las autoridades recomiendan a los automovilistas circular con precaución, respetar las indicaciones del personal en sitio y considerar vías alternas para evitar congestiones en la zona.

Reportes en tiempo real mencionan afectaciones en laterales y centrales de tramos cercanos del Viaducto, incluyendo referencias a puntos como Nebraska en reportes colindantes, lo que ha generado lentitud en la circulación de esta importante arteria que conecta diversas zonas de la capital. Se espera que las labores de limpieza y retiro continúen durante las próximas horas.