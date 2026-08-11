Gonzalo Espina fortalece presencia territorial y se perfila entre aspirantes en Cuajimalpa

Espina se incorporó a Construyendo, movimiento encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados federales de Morena.

El magistrado representante del Gobierno Federal en la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Gonzalo Espina Miranda, ha intensificado sus recorridos por colonias y comunidades de Cuajimalpa, donde sostiene encuentros con vecinos y participa en actividades de organización ciudadana.

Espina se incorporó a Construyendo, movimiento encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados federales de Morena, que busca fortalecer la participación ciudadana y la representación popular en distintas alcaldías de la Ciudad de México, como parte del respaldo al proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante sus recorridos, el magistrado ha visitado distintos puntos de Cuajimalpa para conocer de primera mano las problemáticas de las comunidades y recoger planteamientos de los habitantes.

“Yo quiero seguir caminando las colonias, estar cerca de la gente y escuchar directamente qué es lo que necesita. No se puede construir una representación popular desde un escritorio; hay que estar en las calles, en las comunidades y con los vecinos”, ha señalado.

Recorridos y organización territorial

Las actividades de Espina se han centrado en encuentros vecinales y jornadas de organización popular, con el propósito de impulsar la participación de los habitantes en los asuntos de sus comunidades.

“Mi compromiso es trabajar para la gente. Venimos a escuchar, a acompañar y a construir soluciones junto con los vecinos. No venimos a decirle a la gente qué hacer, venimos a preguntarle qué necesita y cómo podemos ayudar”, afirmó.

En sus intervenciones, el magistrado también ha planteado que la consolidación del llamado segundo piso de la transformación requiere organización desde las colonias y comunidades.

“El segundo piso de la transformación se construye desde abajo, desde las colonias y desde las comunidades. Si queremos transformar, tenemos que organizar y escuchar a la gente”, sostiene.

Este planteamiento forma parte de las jornadas de organización impulsadas por el movimiento Construyendo, vinculadas con una agenda de participación ciudadana y representación popular en distintas regiones del país.

Durante una de las jornadas realizadas en Cuajimalpa, Espina sostuvo que la representación popular requiere de la participación organizada de los ciudadanos y destacó la incorporación de vecinos a las actividades que se desarrollan en la alcaldía.

“Cuajimalpa no se conoce desde una oficina. Se conoce caminando sus calles, entrando a sus colonias, hablando con sus vecinos y entendiendo las necesidades que tiene cada comunidad”, expresó.

Se posiciona en Cuajimalpa

Los recorridos también han colocado a Espina en el radar de los perfiles que podrían buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de Cuajimalpa en el próximo proceso electoral.

Su estrategia se ha concentrado en el trabajo territorial y en el contacto directo con vecinos, particularmente mediante reuniones en colonias y comunidades de la demarcación.

Aunque el proceso interno para definir candidaturas aún no está en marcha, su presencia constante en territorio le ha permitido construir reconocimiento entre sectores de la población y posicionarse dentro de los perfiles que buscan tener mayor presencia política en Cuajimalpa.

“Quiero que la gente me conozca por mi trabajo, no por un discurso. Mi prioridad es seguir cerca de los vecinos y demostrar con hechos que se puede hacer política de otra manera: escuchando y trabajando para la gente”, planteó Espina.