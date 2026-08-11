Desde San Lázaro, Morena respalda estrategia del Gabinete de Seguridad

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, señaló que la mayoría legislativa respalda la estrategia que ha diseñado el Gabinete de Seguridad.

Monreal Ávila celebró los resultados que dio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina de este 10 de agosto.

“Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en la mañanera, junto con el Gabinete de Seguridad, han dado a conocer cómo la estrategia contra la inseguridad y para recuperar la paz está dando resultados”, señaló.

Agregó que “la lucha ha sido difícil, tenaz, permanente, constante, pero está dando resultados. Todos unidos tenemos que sacar adelante a México”.

Por lo que llamó a tener confianza y generar condiciones de respaldo a las Fuerzas Armadas y a toda esta estrategia de seguridad pública.

“Yo estoy convencido de que fueron muchos años de abandono en los gobiernos neoliberales, donde territorios completos fueron, precisamente, controlados por el crimen organizado”, concluyó Monreal Ávila.