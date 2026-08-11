Examen de Control UNAM en Oaxaca, León y Tijuana: sedes, horarios y qué llevar a tu prueba

Inicia aplicación del Examen de Control Presencial de la UNAM (Rogelio Morales Ponce)

La aplicación del Examen de Control Presencial para aspirantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzará este miércoles 12 de agosto en la sede de León, Guanajuato, donde hasta las 16 horas de este martes 2 mil 122 personas ya habían realizado su registro para presentar la prueba.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) informó que, en total, 45 mil 463 aspirantes ya descargaron la cita correspondiente, documento en el que se especifican la sede, fecha y horario asignados para presentar el examen.

Examen de control de la UNAM en León

En León, la aplicación se realizará durante dos días en el Hotel Real de Minas Poliforum. El miércoles 12 de agosto habrá un turno vespertino, de las 17 a las 20 horas, mientras que el jueves 13 se habilitarán tres turnos: de 9 a 12, de 13 a 16 y de 17 a 20 horas.

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Para ingresar al examen, las personas aspirantes deberán presentar una identificación oficial vigente y el comprobante de su cita impreso. La DGAE indicó que deberán acudir una hora antes del horario establecido para realizar el registro de ingreso.

El proceso continuará en otras dos sedes foráneas. En Oaxaca, Oaxaca, el examen se aplicará el jueves 13 de agosto en tres turnos: de 9 a 12, de 13 a 16 y de 17 a 20 horas.

En Tijuana, Baja California, la prueba se realizará el domingo 16 de agosto, con dos turnos, de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.

La UNAM señaló que el portal TU SITIO permanecerá habilitado para que las personas aspirantes puedan descargar sus citas.

¿Cuántas preguntas tendrá el examen de control de la UNAM?

El Examen de Control Presencial consta de 120 reactivos y los aspirantes tendrán un máximo de tres horas para responderlos.

En la aplicación no estará permitido utilizar teléfonos celulares. Tampoco se permitirá el ingreso con mochilas, bolsas o bultos grandes, por lo que se solicitó a los participantes tomar previsiones antes de acudir a la sede.

Personal de la Universidad estará presente en los centros de aplicación para orientar a los aspirantes y atender dudas relacionadas con el proceso de ingreso.

La aplicación del Examen de Control Presencial forma parte del proceso de selección de aspirantes de la UNAM para el ciclo correspondiente.