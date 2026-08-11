Reporte de intermitencia en el sitio web INE ¿Qué pasó con el sistema de citas del INE? Reporte oficial de la intermitencia registrada (Pexels)

El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció la existencia de intermitencias en su plataforma digital de citas, situación que ha dificultado a la ciudadanía completar el proceso para agendar una atención en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC).

La autoridad electoral precisó que la falla no se originó en las instalaciones ni en los servidores internos del instituto, sino que responde a una falla técnica externa que afecta el enlace web necesario para validar los trámites.

¿Qué provocó las fallas en la plataforma del INE?

De acuerdo con el reporte técnico emitido por el área de Redes de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) del instituto, el origen de la falla fue provocado por un corte de fibra óptica en el enlace que conecta al INE con los servicios del Registro Nacional de Población (RENAPO), que es indispensable para la verificación de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Personal técnico de la empresa proveedora del servicio se desplegó en la central de Nextengo para diagnosticar el daño y trabajar en el restablecimiento del servicio.

¿Qué medidas adoptará el INE para atender a los ciudadanos afectados?

Con el objetivo de mitigar las molestias causadas a los usuarios que requieren realizar trámites en los módulos, la Dirección de Atención Ciudadana está recabando los datos de las personas interesadas en realizar una cita.

Una vez que el sistema restablezca su operación habitual, el INE se pondrá en contacto directamente con los ciudadanos registrados para gestionar y formalizar la asignación de la cita y darle el seguimiento a su solicitud.

¿Cómo avanza el seguimiento de la falla técnica?

El Instituto Nacional Electoral confirmó que mantiene un monitoreo sobre los trabajos de reparación que ejecuta la compañía proveedora.