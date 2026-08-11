Estado de México reporta reducción de 59% en promedio diario de homicidios dolosos

El indicador pasó de 6.6 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 2.7 en julio de 2026, de acuerdo con cifras del SESNSP





El Estado de México registró una reducción de 59 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y julio de 2026, de acuerdo con datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra pasó de un promedio de 6.6 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 2.7 en julio de este año, informó Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, durante la presentación de la evolución de este delito.

Los datos fueron revisados durante la sesión 151 de la Mesa de Paz del Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez en la que participan autoridades estatales y federales.

La disminución forma parte de la tendencia registrada en materia de homicidio doloso durante el periodo señalado. La administración estatal atribuyó el comportamiento a las acciones coordinadas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Además de la reducción en homicidios, el gobierno estatal informó sobre una mejora en la percepción de seguridad en las ocho ciudades mexiquenses que son consideradas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El reporte más reciente de la encuesta señala que las ocho ciudades del Estado de México incluidas en la medición presentaron una mejoría en este indicador, aunque el comunicado no especificó los porcentajes correspondientes a cada localidad.





Analizan incidencia delictiva en los 125 municipios

En las reuniones de la Mesa de Paz se realiza un seguimiento de la incidencia delictiva en los 125 municipios del Estado de México, con el propósito de identificar zonas consideradas prioritarias y definir acciones operativas.

La estrategia contempla el análisis periódico de los delitos registrados en la entidad y la coordinación entre corporaciones de seguridad, autoridades ministeriales y fuerzas federales.

La gobernadora Delfina Gómez señaló que la reducción de 59 por ciento en el promedio diario de homicidios fue uno de los temas abordados durante la reunión, en seguimiento a la información presentada en la conferencia matutina del gobierno federal.

Los datos reportados corresponden a promedios diarios de víctimas y no al número total de carpetas de investigación por homicidio doloso, por lo que ambos indicadores no son equivalentes.