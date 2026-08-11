Plant Fest CDMX 2026: fechas y sede para el evento gratuito de compra y venta de plantas

Plant Fest 2026 La fiesta de plantas y macetas más popular de la CDMX se acerca a finales de este verano.

La popularidad de los eventos para amantes de las plantas en la Ciudad de México ha crecido significativamente en los últimos años, por lo que Plant Fest prepara su 22a edición este 2026, una exposición de naturaleza que ofrece a sus asistentes opciones de jardinería desde los $25 pesos, una opción económica para celebrar el cuidado de la flora.

Este popular evento, que reúne tanto a personas especializadas en la jardinería como a nuevas adiciones que apenas se embarcan en este pasatiempo, será de entrada libre (sin costo) y ofrecerá dinámicas que informen a su público sobre el mejor cuidado de cada planta en busca de un nuevo hogar.

Plant Fest CDMX 2026: ¿cuándo y dónde será?

A pesar de que agosto será la despedida del verano, el otoño que arriba con septiembre ofrecerá a la población capitalina una celebración a la vitalidad de las plantas y flores, ya que el Plant Fest CDMX de este 2026 se llevará a cabo durante su primera semana.

De acuerdo con el programa de la organización oficial, el Plan Fest 2026 se desarrollará durante los días 4, 5 y 6 de septiembre, primer fin de semana de dicho mes, y tendrá lugar en Lucerna 34, colonia Juárez, sede cercana a la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 (color rosa) del Metro CDMX; en caso de que hagas uso de esta ruta, tendrás que caminar alrededor de ocho minutos.

Si bien el Plant Fest 2026 de la CDMX no tendrá costo de entrada, sí existirá un plazo límite para visitar el evento, pues el horario de cada día será de las 11:00 a 19:00 horas. No obstante, tu tiempo para recorrer los puestos expositores una vez que hayas accedido al lugar no tendrá ningún límite, ¡elegir una planta para el hogar es un asunto serio!

¿Qué podrás encontrar en el Plant Fest CDMX 2026?

Según lo describe la convocatoria del evento, más de 50 expositores serán partel de Plan Fest de la CDMX, quienes presentarán a los y las asistentes “propuestas increíbles” que ayudarán a incrementar su amor por las plantas.

Hasta el momento, la organización detrás de este fin de semana que celebra la “vibra verde” no ha especificado las actividades que realizarán para el público, sin embargo, ediciones anteriores han destacado por la difusión de información sobre todo tipo de especies, desde suculentas hasta plantas carnívoras.

Por otra parte, las opciones que podrás hallar entre las y los expositores del evento, serán macetas de diferentes tamaños, colores o diseños, así como artículos para jardinería, decoración del hogar, playeras, tote bags, ¡y más curiosidades que celebran la naturaleza! Algunos de estos productos incluso contarán con precios que van desde los $25 pesos y opciones que escalan de acuerdo al tipo de planta o accesorio.

Finalmente, si temes dejar a tu mascota de compañía atrás, ¡no hay razón para ello! Plant Fest 2026 será pet friendly, es decir, permitirá el acceso de animales hogareños.