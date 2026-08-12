Buscan abrir transporte público de CDMX a animales de compañía

Propone diputada acceso a animales de compañía en el transporte público de la CDMX

El acceso de animales de compañía al Sistema de Movilidad de la Ciudad de México podría dejar de estar sujeto a distintas reglas, ya que la vicecoordinadora del Partido Verde en el Congreso local, Rebeca Peralta, presentará una iniciativa para que las personas puedan ingresar y trasladarse con sus mascotas en el transporte público de la capital.

Actualmente, en el Metro y Metrobús se permite el traslado de animales de compañía bajo determinadas condiciones —así lo han informado en distintas ocasiones—.

En el caso del Metro, las mascotas pueden viajar dentro de una transportadora completamente cerrada, en caso de tratarse de animales de asistencia, ellos pueden ingresar a todas las estaciones; el Metrobús sólo establece el uso de transportadora para su traslado.

Pese a lo anterior, las condiciones no son homogéneas entre los distintos sistemas de transporte, es por ello que la iniciativa de la legisladora Rebeca Peralta busca plantear que la Ley de Movilidad reconozca expresamente el acceso acceso de los animales de compañía y que cada organismo, incluidos el Cablebús, RTP, Tren Ligero y más, establezca reglas específicas para transportarlos.

La propuesta plantea adicionar un cuarto párrafo al artículo 80 de la Ley de Movilidad para establecer la obligatoriedad de que los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros deberán permitir el acceso de personas acompañadas de animales de compañía.

“Queremos que trasladarse con un animal de compañía en el transporte público deje de depender de criterios distintos en cada sistema. La Ley debe reconocer este acceso y establecer reglas claras para hacerlo posible”, señaló la legisladora en entrevista con Crónica.

En la Ciudad de México el sistema de movilidad transporta diariamente a millones de personas; tan sólo durante el primer semestre de 2026, los distintos sistemas de transporte de la capital registraron más de mil millones de viajes.

El Metro concentró 612.7 millones, el Metrobús 229.4 millones, el Trolebús 70.7 millones, el RTP, 50.8 millones y el Cablebús, 23.9 millones.

A la par, la presencia de animales de compañía en los hogares capitalinos ha adquirido mayor relevancia dentro de las políticas públicas. El Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), administrado por la Secretaría del Medio Ambiente y la Agencia de Atención Animal, hasta junio de 2026, contabilizó 343 mil 209 animales.

Reglas diferentes para cada transporte

Peralta aclaró que su propuesta no pretende establecer desde el Congreso una misma mecánica para todos los medios de transporte, debido a las diferencias operativas entre Metro, Metrobús, RTP y Cablebús.

“Metro, Metrobús, RTP o Cablebús tienen características distintas y sus reglas necesariamente tendrán que responder a ellas. Lo importante es que cada organismo estará obligado a establecer cómo podrán ingresar y viajar los animales, no a decidir si los admite o no”, destacó.

De acuerdo con el proyecto, las condiciones de ingreso, permanencia y traslado deberán garantizar la seguridad de las personas usuarias, la higiene, el bienestar animal y la adecuada operación del servicio.

La legisladora subrayó que estas condiciones no deberán convertirse en una prohibición general para el acceso de animales de compañía.

“Algo que quiero dejar muy claro es que esas condiciones no podrán utilizarse para impedir de manera general el acceso”, sostuvo.

270 días para adecuar reglas

La iniciativa contempla un periodo de transición para que la reforma no quede únicamente en el papel; una vez publicada, la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Movilidad, tendría 180 días naturales para adecuar el Reglamento de la Ley de Movilidad y establecer las condiciones generales de acceso, permanencia y traslado de animales de compañía.

Posteriormente, los organismos públicos y prestadores del servicio dispondrían de otros 90 días naturales para modificar sus disposiciones administrativas, manuales, lineamientos, protocolos y demás instrumentos aplicables.

“No queremos una disposición que se quede solamente escrita en la Ley. Cada organismo tendrá que elaborar y adecuar sus lineamientos para que los usuarios sepan exactamente bajo qué condiciones pueden viajar con sus animales de compañía”, refirió Peralta.

Con ello, la propuesta busca establecer una ruta de regulación en tres niveles: la Ley reconocería el acceso, el Reglamento establecería las bases generales, y cada sistema de transporte determinaría las reglas operativas específicas para hacer posible el traslado.