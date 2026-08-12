Clima CDMX: ¿A qué hora lloverá este 12 de agosto y cuál es el pronóstico de temperatura?

Pronóstico del tiempo | ¿A qué hora lloverá hoy en CDMX? (Camila Ayala Benabib)

Este miércoles 12 de agosto, el clima en la Ciudad de México tendrá ambiente caluroso durante el día y lluvias por la tarde, por lo que si tienes actividades fuera de casa conviene considerar el pronóstico, especialmente durante las horas de mayor precipitación.

Hoy se prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado con aumento de nublados por la tarde, chubascos y #lluvias fuertes puntuales que pueden estar acompañadas de actividad #eléctrica y caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡#Temperatura máxima: 25 °C.… pic.twitter.com/F8AruJPisb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 12, 2026

De acuerdo con el pronóstico para la capital, se espera cielo medio nublado durante la mañana, con un aumento de nubosidad conforme avance el día. Por la tarde se prevén chubascos y lluvias fuertes puntuales en distintas zonas de la ciudad.

¿A qué hora lloverá hoy en CDMX?

Las lluvias fuertes y la posibilidad de caída de granizo están previstas principalmente entre las 15:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo también podría presentarse actividad eléctrica, por lo que se recomienda tomar precauciones si vas a estar en la calle.

Además, entre las 16:00 y las 19:00 horas se pronostican vientos con rachas fuertes, principalmente en zonas del norte, centro y oriente de la Ciudad de México.

Por ello, la tarde será el periodo con mayor probabilidad de condiciones meteorológicas adversas. Si tienes que trasladarte durante estas horas, considera posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la circulación debido a la lluvia.

¿Cuál será la temperatura máxima y mínima en CDMX?

Para este miércoles se prevé una temperatura máxima de 25 °C, mientras que la mínima será de 14 °C. El ambiente será caluroso durante el día, aunque la presencia de nubosidad y las lluvias podrían generar un descenso de temperatura durante la tarde y noche.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 10 y 25 km/h, con rachas que podrían acercarse a los 50 km/h.

¿En qué zonas lloverá?

El pronóstico señala que las lluvias fuertes y la caída de granizo podrían presentarse en gran parte de la capital, principalmente durante el periodo de las 15:00 a las 20:00 horas.

Las condiciones podrían cambiar a lo largo del día, por lo que se recomienda mantenerse pendiente de las actualizaciones y del Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).