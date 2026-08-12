Golpe al despojo: caen 5 invasores de inmuebles con drogas en ÁO y Tláhuac

Detenidos Despojadores detenidos. (SSC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cinco sujetos señalados de despojar de sus inmuebles a sus propietarios, en las alcaldías Álvaro Obregón y Tláhuac.

En la alcaldía Álvaro Obregón, uniformados del cuadrante fueron alertados de que, a través del número de emergencias 911, se reportó la invasión de un inmueble ubicado en la avenida Centenario, en la colonia Lomas de Plateros, a donde se trasladaron de inmediato.

Al arribar, un hombre de 37 años de edad, que dijo ser ciudadano uruguayo, acusó que salió para realizar su rutina de ejercicios, sin embargo sus vecinos lo llamaron e informaron que dos sujetos ingresaron a su departamento y se escuchaban ruidos y movimientos.

Ante estos hechos, los oficiales ingresaron al domicilio, en ese momento uno de los sujetos aventó una mochila tipo canguerara a espaldas del edificio y trató de salir, sin embargo ambos fueron detenidos y cuestionados de su estancia en el lugar.

Al realizar una revisión a la mochila color negro recuperada, los uniformados hallaron un arma de fuego corta con un cargador y cinco cartuchos útiles, 138 envoltorios de cocaína, una báscula gramera y un teléfono celular.

Después, en la alcaldía Tláhuac, los policías fueron informados por los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, de la invasión en un predio localizado en la calle José de la Cuesta, en la colonia Barrio Santiago Sur.

En el lugar, un ciudadano narró que tres sujetos se encontraban en el sitio y mencionó que, momentos antes, ingresaron a su propiedad y, sin su autorización, comenzaron a realizar trabajos de excavación.

De inmediato, los agentes detuvieron a los hombres de 54, 47 y 40 años de edad y fueron presentados ante el agente del Ministerio Público.