Detienen a sujeto que transportaba un tigre de bengala en extinción en la Central de Abasto

Aseguramiento Tigre de bengala blanco. (SSC)

Autoridades detuvieron a José Luis “N”, por transportar en su vehículo a una cría de tigre de bengala blanco --- especie en peligro de extinción --- en la Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa.

Este sujeto no pudo acreditar la legal propiedad o su autorización para el traslado.

En el cruce de las calles Patio de Maniobras de la Letra Q y Vialidad del Uno, un motociclista se acercó a los policías y dijo que observó que en el asiento del copiloto de una camioneta color gris estacionada metros adelante, había un tigre blanco.

De inmediato, los policías ubicaron el vehículo, pero el chofer lo puso en marcha e intentó evadirlos, sin embargo le cerraron el paso, le indicaron que descendiera y que mostrara la documentación que acreditara la legal propiedad y traslado del ejemplar mamífero, pero no contaba con ella.

Al apoyo acudieron efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes mediante una valoración inicial, determinaron que se trataba de una tigresa de bengala color blanco de aproximadamente cuatro meses de edad, por lo que la resguardaron y trasladaron a sus instalaciones para posteriormente entregarla a las autoridades competentes.