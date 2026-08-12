Prevén derrama económica de 6 mil mdp por regreso a clases en la CDMX

Regreso a clases 2026 Profeco (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (COPARMEX CDMX) prevé que el regreso a clases 2026, generará una derrama económica de 6 mil 143 millones de pesos en la capital.

Los útiles escolares, electrónicos y uniformes encabezan la lista de los productos más vendidos; el gasto promedio de las familias por cada estudiante será entre los 3 mil 500 y los 4 mil pesos.

El presidente de COPARMEX Ciudad de México, Adal Ortiz Ávalos, señaló que el regreso a clases representa una oportunidad para fortalecer el mercado interno y respaldar a las empresas locales, particularmente a las micro y pequeñas unidades económicas, que generan la mayor parte del empleo en la capital.

Detalló que el regreso a las aulas beneficiará a 40 mil 189 establecimientos de las cuales el 81.5% corresponde a microempresas, 13.7% a pequeñas empresas, 2.9% a medianas y 1.9% a grandes establecimientos, lo que confirma la importancia de esta temporada para el fortalecimiento del comercio en pequeño.

Además, señaló que representa un impacto positivo para más de 220 mil personas que laboran en empresas beneficiadas por el dinamismo que proporciona el fin de las vacaciones de verano y el regreso de las y los alumnos a las escuelas.

“Es importante mencionar que el gasto promedio de las familias capitalinas por cada estudiante oscilará entre los 3 mil 500 y los 4 mil pesos, considerando la adquisición de útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado, libros y otros artículos indispensables para el inicio del ciclo escolar, esto representa un esfuerzo muy importante para las familias capitalinas” indicó.