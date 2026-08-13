Desmantelan narcolaboratorio en Iztapalapa; detienen a 2 con 200 dosis de droga

Detenidos Hugo "N" y Ángel Alejandro "N". (SSC)

Agentes de la policía capitalina ejecutaron una orden de cateo en un inmueble utilizado como bodega y centro de operación para la venta y distribución de droga, en la alcaldía Iztapalapa.

En el domicilio ubicado en la calle Sabadell, de la colonia San Juan Estrella fueron detenidos Hugo “N” y Ángel Alejandro “N”; se aseguró un arma de fuego larga abastecida con 14 cartuchos útiles y 248 dosis y envoltorios de marihuana y metanfetamina.

Durante la acción, los uniformados aseguraron un arma de fuego larga de color rojo con negro, un cargador de plástico, 14 cartuchos útiles, 166 bolsitas de plástico transparentes con marihuana, y un aproximado de un kilogramo de la misma hierba a granel, además detuvieron a los dos hombres de 22 y 23 años de edad.

También se hallaron tres bolsas de plástico transparentes, dos de ellas con 63 envoltorios con piedra, otra con 19 bolsitas de plástico color azul con cierre hermético con metanfetamina, dos básculas grameras y una libreta con anotaciones.

Los detenidos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público. Asimismo, el inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.