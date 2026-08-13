Despojo de inmuebles en CDMX: ¿Cómo opera este delito y qué hacer para evitar ser víctima?

Despojo de inmuebles en CDMX | ¿Cómo evitar que te quiten tu casa? (Rogelio Morales Ponce)

Perder una casa, departamento o terreno en la Ciudad de México no siempre comienza con una invasión agresiva. En algunos casos, las redes dedicadas al despojo intentan construir una apariencia de legitimidad mediante documentos falsos, compraventas simuladas, poderes o contratos de arrendamiento ficticios.

El problema ha cobrado relevancia en la capital, pues de enero de 2020 a abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió 25 mil 018 carpetas de investigación por despojo; en contraste, en ese mismo periodo solo se reportaron 463 detenciones.

¿Cómo opera el despojo de inmuebles?

Las redes suelen buscar propiedades de adultos mayores, viviendas desocupadas, inmuebles intestados o con problemas de documentación. Son más comunes los casos donde una persona regresa a su hogar, encuentra que alguien cambió las cerraduras y asegura tener un contrato que le permite ocuparla.

Otra estrategia consiste en entregar poderes a terceros para reclamar la posesión o presentar denuncias penales con las que buscan presionar a los propietarios originales u ocupantes.

Por ello, ante una situación así, se recomienda evitar confrontaciones, reunir documentos que acrediten la propiedad o posesión y acudir ante las instancias correspondientes.

¿Cómo proteger mi patrimonio?

Entre las principales recomendaciones de las autoridades capitalinas están:

Mantener actualizadas escrituras, contratos y documentos que acrediten la propiedad o posesión.

que acrediten la propiedad o posesión. Activar la Alerta Inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad para recibir notificaciones sobre movimientos relacionados con el inmueble.

para recibir notificaciones sobre movimientos relacionados con el inmueble. Regularizar cuanto antes propiedades heredadas o intestadas .

. Formalizar mediante contratos cualquier préstamo o renta .

. Conservar recibos de predial, agua, luz y otros documentos que ayuden a acreditar la posesión.

la posesión. No firmar poderes, contratos o documentos relacionados con la propiedad sin revisarlos y, de ser posible, recibir asesoría jurídica.

relacionados con la propiedad y, de ser posible, recibir asesoría jurídica. Guardar fotografías, videos, mensajes y cualquier evidencia ante movimientos sospechosos.

Si se detecta una ocupación ilegal, se puede llamar al 911 o al 55 5345 8120 y presentar una denuncia ante la Fiscalía.

¿Qué ha dicho la Suprema Corte sobre el despojo?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el despojo es un delito de consumación instantánea. Esto significa que jurídicamente se considera cometido desde el momento en que una persona ocupa indebidamente un inmueble, aunque sus efectos continúen después.

El tema también ha dejado abierta la posibilidad de crear una Fiscalía y juzgados especializados en despojo inmobiliario, así como establecer mecanismos de atención judicial urgente.

Proteger una propiedad no significa únicamente tener las escrituras guardadas. También implica mantenerla regularizada y monitorear constantemente su situación en el Registro Público de la Propiedad Federal.