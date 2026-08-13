¿Qué se sabe de Octavio N? El hombre detenido en EU por golpear a recepcionista en hotel de Santa Fe

¿Quién es Octavio N? | Lo detienen en San Diego tras agresión en hotel de Santa Fe. (Fiscalía CDMX / Ciro Gómez Leyva)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que Octavio “N”, señalado como presunto responsable de la agresión contra una recepcionista de un hotel en Santa Fe, fue localizado y detenido en San Diego, California, Estados Unidos.

El trabajo de investigación y el intercambio de información de la #FiscalíaCDMX con autoridades de Estados Unidos permitieron identificar, localizar y detener en San Diego, California, a Octavio “N”, investigado por tentativa de feminicidio contra la recepcionista de un hotel en… pic.twitter.com/BwCfrOKK7n — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 13, 2026

El hombre es investigado por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de los hechos ocurridos el pasado 29 de junio de 2026.

¿Qué pasó con la recepcionista de Santa Fe?

De acuerdo con la investigación, Octavio “N” habría agredido física y verbalmente a la trabajadora dentro de un hotel ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

El ataque quedó registrado en video y posteriormente fue difundido públicamente. En las imágenes se observa al hombre insultando a la recepcionista, golpeando el mostrador y, posteriormente, agrediéndola físicamente.

Una recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe fue agredida brutalmente por un huésped sin que nadie interviniera y todo quedó registrado en video. El agresor ha sido identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez y sigue libre sin consecuencia alguna. pic.twitter.com/uFxwlEAoyG — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 15, 2026

La trabajadora relató que pidió ayuda en repetidas ocasiones al personal de seguridad, pero el guardia solo permaneció como espectador. Ante la falta de apoyo, decidió alejarse y utilizar su teléfono para grabar lo ocurrido y mantener comunicación con su jefa.

¿Qué señalamientos existen contra Octavio “N”?

De acuerdo con reportes difundidos tras la agresión, Octavio “N” sería un empresario relacionado con el sector inmobiliario y habría sido señalado públicamente por más de 80 personas por presuntos fraudes en Mazatlán.

Asimismo, existen señalamientos públicos que lo han vinculado con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, estas acusaciones no forman parte de la información confirmada por la Fiscalía CDMX en su comunicado sobre la detención en Estados Unidos.

Octavio “N” fue detenido en Estados Unidos

Tras la agresión, el Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron establecer la probable participación de Octavio “N” y obtener una orden de aprehensión en su contra.

Al considerar la posibilidad de que hubiera abandonado México, la Fiscalía amplió su búsqueda a nivel internacional y solicitó la emisión de una ficha roja de Interpol.

Además, autoridades mexicanas intercambiaron información con instituciones estadounidenses y solicitaron alertas migratorias. Estas acciones permitieron identificarlo y localizarlo en San Diego.

El presunto responsable permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses mientras la Fiscalía CDMX y autoridades federales mexicanas realizan las gestiones correspondientes para solicitar su deportación a México.