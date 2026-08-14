¿Cables de luz en desuso?: Ahora puedes reportarlos para que los retiren

Cables de luz CDMX Ahora puedes reportar aquellos que se encuentren en desuso. (cuartoscuro)

El sistema de cableado en la Ciudad de México podría ver mejoras con una nueva iniciativa. Esta involucra reportar cables de luz que se encuentren en desuso para que un profesional de electricidad se encargue de removerlos.

¿Cuál es el problema con el sistema de cableado en la Ciudad de México?

La capital de Mexico cuenta más de 14,000 de kilómetros de cableado de internet, telefonía y televisión edificado a lo largo de los años. En muchos casos, algunos de estos postes y cables ya ni siquiera prestan servicio y sólo funcionan como contaminación visual.

El sistema de cableado eléctrico de la Ciudad de México no ha logrado trasladarse a un sistema de líneas eléctricas subterráneas como lo han hecho muchas grandes metrópolis del mundo. Incluso en zonas de alto nivel económico como Roma, Condesa, Polanco y Lomas de Chapultepec continúa predominando el sistema de cableado aéreo.

Sin embargo, se han hecho esfuerzos significativos por reducir cableado estorboso en la capital. Alcaldías como Coyoacán y zonas como el Centro Histórico ya han incorporado el sistema subterráneo que evita apagones, robo de líneas y posibles accidentes.

Aun así, existen muchas zonas de la ciudad que se ven cubiertas de cables aéreos están en desuso y presentan un posible peligro para los habitantes de sus calles.

Ahora, una iniciativa de Paty Urriza, diputada de Coyoacán, involucra a la participación ciudadana para identificar y retirar aquellas líneas eléctricas que se encuentran en desuso y sólo funcionan como contaminación visual.

¿Cómo reporto líneas en desuso?

El nuevo sistema de reporte de cableado en desuso, activo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, resulta muy sencillo. Si detectas cables en desuso en tu zona, debes tomar los siguientes pasos: