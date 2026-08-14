Hoy No Circula viernes 14 de agosto de 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula Estos son los autos que no circularán este viernes 14 de agosto. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

Si este viernes 14 de agosto de 2026 planeas conducir en la Ciudad de México (CDMX) o en alguno de los municipios conurbados del Estado de México (Edomex), es importante verificar las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas y el traslado de tu vehículo al depósito vehicular.

El programa, coordinado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), tiene como objetivo disminuir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México y opera de manera ordinaria cuando no existe una Contingencia Ambiental.

¿Qué autos no circulan este viernes 14 de agosto?

Conforme al calendario oficial del programa Hoy No Circula, este viernes deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:

Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

¿Qué vehículos están exentos?

Sí pueden circular este viernes:

Vehículos con holograma 0 y 00 .

. Vehículos eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos destinados a servicios de emergencia y otros contemplados en la normatividad vigente.

En caso de que la CAMe declare una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse mediante la aplicación del Doble Hoy No Circula, por lo que se recomienda consultar los avisos oficiales antes de salir.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco y Valle de Chalco, entre otros.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, quienes incumplan con el programa pueden ser sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de que el vehículo puede ser remitido a un depósito vehicular.

Antes de salir, verifica el holograma de tu automóvil, la terminación de las placas y consulta si existen actualizaciones por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) o de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para evitar contratiempos.