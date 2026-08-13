Buscan poner un alto a la violencia digital contra las mujeres en CDMX

Violencia digital

El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa para reforzar la protección de las mujeres frente a la violencia digital, con medidas que permitirían actuar de manera inmediata en contra de contenidos utilizados para agredirlas, vulnerar su privacidad o ponerlas en riesgo.

La propuesta fue presentada por la diputada de Morena Brenda Fabiola Ruiz Aguilar ante la Comisión Permanente, y plantea reformar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, esto con el objetivo de actualizar la definición de violencia digital frente a las nuevas herramientas tecnológicas.

La legisladora señaló que este tipo de agresiones ya no se limita a la difusión no consentida de contenido íntimo, sino que también puede incluir la suplantación de identidad, el acceso no autorizado a cuentas o dispositivos, la vigilancia tecnológica y la obtención o difusión de datos personales e información privada.

Retirar contenidos de manera inmediata

Uno de los principales puntos de la iniciativa es facultar al Ministerio Público para ordenar, de manera inmediata, la interrupción, retiro, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios, videos, datos y otros contenidos digitales relacionados con los hechos denunciados.

La medida busca evitar que las agresiones continúen o se multipliquen en internet, debido a que un contenido puede ser copiado, modificado y redistribuido de manera masiva, prolongando el daño hacia la víctima.

Ruiz Aguilar advirtió además que la inteligencia artificial representa un nuevo desafío, debido a la facilidad con la que hoy en día pueden generarse, alterarse o manipularse no solo imágenes, sino tambien audios y videos de mujeres.

“Hoy una agresión puede comenzar detrás de una pantalla, pero sus consecuencias son profundamente reales”, señaló la legisladora al presentar su propuesta.

Ampliar la protección en el entorno digital

La iniciativa parte de la premisa de que la protección de los derechos de las mujeres debe extenderse a los espacios digitales, donde han surgido nuevas formas de agresión que no necesariamente están suficientemente contempladas de manera en el marco jurídico actual.

La propuesta también busca fortalecer las herramientas institucionales para atender estos casos y brindar una respuesta que permita contener las agresiones antes de que el contenido continúe circulando.

Tras su presentación, la Mesa Directiva del Congreso capitalino informó que la iniciativa será turnada a la Comisión de Igualdad de Género, donde se analizará su contenido y viabilidad, por su parte, el diputado Ángel Augusto Tamariz Sánchez se adhirió a la propuesta.