Metro CDMX: vagón se descarrila en Talleres Ticomán antes de iniciar operaciones en la Línea 3

Descarrilamiento en el Metro | vagón queda fuera de las vías antes de iniciar operaciones. (Adolfo Vladimir)

Un vagón del Metro CDMX se descarriló la mañana de este viernes en las vías de prueba de los Talleres Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero, poco antes de que el convoy comenzara su jornada de servicio en la Línea 3.

El incidente ocurrió poco antes de las 8:00 de la mañana, mientras el tren realizaba maniobras previas a su incorporación a la operación habitual. De acuerdo con información disponible, se trataba del quinto vagón del convoy que se preparaba para salir de los talleres con dirección a la Línea 3, que conecta Indios Verdes con Universidad.

La unidad quedó parcialmente fuera de los rieles (aproximadamente un metro) dentro de una zona destinada a pruebas y maniobras. Debido a que el descarrilamiento ocurrió al interior de los talleres y antes de que el tren iniciara su recorrido, no había usuarios a bordo.

Personal del Metro investiga las causas

Tras el descarrilamiento, personal especializado del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Protección Civil y equipos de apoyo acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes.

Más de 30 personas participan para determinar qué provocó que el vagón saliera de las vías, además de trabajar en la reincorporación de la unidad a los rieles. Hasta ahora, las autoridades no han informado de manera oficial qué originó la falla.