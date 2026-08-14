Capturan a 10 narcomenudistas en inmuebles fachada para vender droga

Detenidos Narcomeudistas detenidos. (SSC)

Fueron detenidas a 10 personas que utilizaban inmuebles como fachadas para la venta y comercialización de droga en dichas demarcaciones, además desde donde se realizaban labores de vigilancia para evadir a las autoridades.

Las autoridades ejecutaron el primer cateo en un predio ubicado en la calle Oriente de la colonia Del Obrero, donde detuvieron a un hombre y a una mujer, aseguraron 28 dosis de marihuana, 70 cigarrillos del mismo vegetal y dos teléfonos celulares.

En tanto, en la calle Carlos A. Lindbergh de la colonia Aviación Civil, alcaldía Venustiano Carranza, los uniformados cumplimentaron la segunda orden de cateo y detuvieron a un sujeto de 34 años de edad, aseguraron 90 dosis de metanfetamina, 90 dosis de cocaína, 96 dosis de marihuana, una bolsa con la misma hierva a granel, un arma de fuego sin cartuchos y una báscula gramera.

Durante el primer despliegue operativo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en las inmediaciones del inmueble, los uniformados observaron a dos personas que manipulaban bolsitas de plástico, por lo que les realizaron una revisión preventiva y les aseguraron 110 bolsitas transparentes que contenían marihuana, además de dinero en efectivo.

Ahí detuvieron a un hombre de 29 años y a un joven que dijo tener 14 años de edad.

También, en la calle Gustavo E. Campa, de la colonia Vallejo, en la misma demarcación, cinco sujetos manipulaban drogas. A ellos les aseguraron 100 dosis de cocaína, 10 dosis de marihuana y dinero en efectivo.